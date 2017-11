Regionalsport See Ost Towerstars kassieren Niederlage in Freiburg

Bissige Freiburger Wölfe gewinnen spannende Eishockey-DEL-2-Partie mit 4:3. Ravensburg verliert wegen Strafzeiten und Abwehrpatzer.

Eishockey-DEL-2: Wölfe Freiburg – Ravensburg Towerstars 4:3 (1:2, 1:0, 2:1). – Mit dem stark herausgespielten 6:2-Sieg gegen Bietigheim im Rücken traten die Towerstars bei den Wölfen Freiburg an. Es verwunderte nicht, dass das Team von Trainer Jiri Ehrenberger erneut selbstbewusst startete und schon nach einer halben Minute hätte in Führung gehen können. Einen scharfen Pass an den linken Pfosten verpasste der mitgelaufene Adam Lapsanky um Haaresbreite. Insgesamt hatten die Oberschwaben in der flotten Startphase leichte spielerische Vorteile, doch diese waren nach elf Minuten nicht allzu viel wert. Mit Raphael Kapzan und Sören Sturm mussten gleich zwei Ravensburger kurz hintereinander auf die Strafbank. Die doppelte Unterzahl nutzten die Freiburger Wölfe eiskalt zum 1:0. Den ersten Schuss von Radek Duda aus der zweiten Reihe konnte Towerstars-Torhüter Jonas Langmann noch abwehren, dann stand Mark Mancari frei und staubte ab. Nachdem die zweite Strafe überstanden war, kamen die Towerstars alsbald zum Ausgleich. Nach starker Vorarbeit von Daniel Schwamberger netzte Marc Schmidtpeter aus kurzer Distanz ein. Das gab den Gästen mächtig Auftrieb. 75 Sekunden vor der ersten Pause drückte Arturs Kruminsch die Scheibe zur 2:1-Führung ein. Auf der Gegenseite hatte Freiburg mehrere Möglichkeiten zuvor ausgelassen.

Dass Freiburg im zweiten Abschnitt den Fokus mehr auf die Offensive richten würde, überraschte freilich nicht. Nicht einmal eine Minute nachdem Towerstars-Torhüter Jonas Langmann nach einem rabenschwarzen Fehler hinter dem Tor den Fehler seiner Vorderleute noch ausbügeln konnte, war er doch geschlagen. Die Towerstars-Verteidiger hatten den vor dem Tor lauernden Mark Mancari vollkommen vergessen und der Wölfe-Stürmer schob aus der Drehung trocken ein. Es folgten 15 vollkommen ausgeglichene Minute mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Doch die jeweiligen Torhüter reagierten glänzend.

Bei diesem Spielstand wussten beide Teams, dass es auf Kleinigkeiten ankommen würde. Die Zweikämpfe wurden verbissener, es häuften sich die Strafzeiten. In der 45. Minute erwischte es Brian Roloff wegen Hakens, wenig später schlug der von Jannick Herm abgefälschte Schuss unhaltbar für Langmann im Ravensburger Tor ein. Die Towerstars kamen im weiterhin von vielen Unterbrechungen geprägten Spiel danach nur schwer wieder in den Rhythmus. Als Freiburg dreieinhalb Minuten vor dem Ende auf 4:2 erhöhte, schien die Partie gelaufen. „Diese vielen Strafzeiten haben uns den Fluss genommen“, haderte der Ravensburger Trainer Jiri Ehrenberger.

Es wurde allerdings noch einmal dramatisch. Ausgerechnet in Unterzahl gelang Robin Just eineinhalb Minuten vor Schluss noch einmal der Anschlusstreffer und bei gezogenem Torhüter schossen die Towerstars aus allen Rohren. Mehrfach lag der Puck im Torraum vermeintlich frei, doch der Ausgleich sollte letztlich nicht mehr gelingen. „Wir waren zwar wieder da, eine gute Phase am Anfang sowie am Ende eines Spiels reichen eben nicht, um in Freiburg gewinnen zu können“, sagte Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger nach dem Spiel. – Tore: 1:0 (11:00) Mancari (Duda, Palausch, 5:3), 1:1 (15:52) Schmidpeter (Schwamberger), 1:2 (18:45) Kruminsch (Svoboda, Pozivil), 2:2 (24:53) Mancari (Duda, Körner), 3:2 (44:50) Herm (Mancari, Meyer), 4:2 (36:20) Babka (Mancari, Duda), 4:3 (58:18) Just (Zucker, Slavetinsky, 4:5). – Strafzeiten: Freiburg 8 plus 10 Disz. Meyer, Ravensburg 14. – Zuschauer: 1927.