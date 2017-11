Eishockey Towerstars haben schweres Wochenende vor der Brust

Die Ravensburger treffen auf SC Riessersee und Frankfurt. Trainer Jiri Ehrenberger fordert eine effektivere Arbeit von der Mannschaft, zu der Dennis Reimer nicht mehr gehört. Der Stürmer wechselt nach Bad Nauheim.

Mit dem Sieg gegen Heilbronn am Dienstag konnten die Ravensburg Towerstars wieder etwas Ruhe in das Umfeld bringen, auch wenn der derzeit neunte Tabellenplatz freilich nicht dem eigenen Anspruch entspricht. Bevor die DEL2 nächste Woche in die Länderspielpause geht, sollen also noch ein paar Punkte her. Das Wochenendprogramm hat es allerdings in sich. Am Freitag ist der Tabellendritte SC Riessersee zu Gast, am Sonntag tritt das Team von Trainer Jiri Ehrenberger dann beim amtierenden Meister Löwen Frankfurt an.

In beiden Fällen dürften die Favoritenrollen dem Gegner zustehen, damit fühlen sich die Towerstars auch deutlich wohler. „Natürlich brauchen wir jeden Punkt, aber gegen solche hochkarätigen Gegner ist der Druck vielleicht doch nicht ganz so hoch“, glaubt Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger. Unabhängig von den Erwartungshaltungen dürfen die Zuschauer in der sicherlich gut gefüllten Ravensburger Eissporthalle eine hochattraktive Begegnung erwarten.

Der SC Riessersee hat den Großteil seiner letztjährigen Mannschaft halten können und musste so lediglich vier Neuzugänge einbauen. Mit Ex-Nationalspieler Richard Mueller haben die Werdenfelser einen wahren Hochkaräter an den Fuß der Zugspitze geholt. Der Top-Stürmer war die vergangenen Spielzeiten in Frankfurt unter Vertrag und ist seit Jahren einer der besten Stürmer der Liga. Dass Mueller nach 14 Spieltagen erneut das Topscorerfeld anführt, verwundert freilich nicht. Auch vor Lubor Dibelka werden sich die Towerstars-Verteidiger in Acht nehmen müssen. Nach zwei Jahren in der DEL bei Wolfsburg, kehrte der Deutsch-Tscheche zurück zum SC Riessersee.

Beim Blick auf das Auswärtsspiel am Sonntag brauchen die Towerstars erst gar nicht damit anfangen, Einzelspieler zu charakterisieren. Die Löwen Frankfurt gelten als amtierender Meister erneut als Titelfavorit. Unterstrichen wird dies mit dem derzeitigen zweiten Tabellenplatz. Gegen beide Clubs am Wochenende haben die Towerstars übrigens die Hinspiele verloren, allerdings nicht zwingend. „Mit einer besseren Chancenverwertung hätten wir uns Punkte holen können, da müssen wir also ansetzen“, betont Jiri Ehrenberger.

Vor dem Wochenende warteten die Oberschwaben noch mit einer personellen Änderung auf. So wurde der Probevertrag mit Stürmer Dennis Reimer nicht verlängert. Der 24-Jährige war als Ersatz für den schwer verletzten Stephan Vogt verpflichtet worden. Reimer hatte als vertragsloser Spieler zunächst Trainingsrückstand, dazu kamen nach einem Schlag gegen den Kopf am dritten Spieltag Symptome einer leichten Gehirnerschütterung. Die Towerstars haben den Ende Oktober ausgelaufenen Probevertag nicht weiter verlängert. Reimer zog es auch umgehend nach Bad Nauheim.

Eine Nachverpflichtung ist derzeit nicht vorgesehen. „Der Markt an deutschen Spielern ist derzeit nicht so üppig“, begründete Jiri Ehrenberger. Auch wenn Dennis Reimer nicht mehr zur Verfügung steht, können die Towerstars dennoch mit vier Sturmreihen auflaufen. Möglich ist dies durch die Rückkehr von David Zucker, der eine Angina samt Antibiotika-Behandlung gut überstanden hat und seit Mittwoch auch problemlos mittrainieren konnte.

Tickets für das Heimspiel am Freitag gegen den SC Riessersee gibt es auch noch an der Abendkasse. Beide Spiele der Towerstars am Wochenende werden wieder live unter www.sprade.tv übertragen.