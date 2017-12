Regionalsport See Ost Towerstars gelingt Derby-Revanche in Kaufbeuren

Mit starkem Mitteldrittel gelingt den Ravensburger die Wende im DEL-2-Spiel. Hitziges Schlussdrittel sorgt noch einmal für Spannung in Kaufbeuren.

Eishockey-DEL-2: ESV Kaufbeuren – Ravensburg Towerstars 3:5 (1:0, 0:4, 2:1). – Die Towerstars hatten in diesem zweiten Derby in fünf Tagen gegen Kaufbeuren in der ersten Spielminute schon einmal zwei gute Szenen vor dem gegnerischen Tor, die nachfolgenden Minuten gehörten aber klar den Gastgebern. Bereits nach 101 Sekunden leistete sich der Ravensburger Verteidiger Kilian Keller ein Strafzeit, während der Unterzahl hatte Torhüter Jonas Langmann mehrfach gute Gelegenheiten, sich mit starken Reaktionen auszuzeichnen. Für kurze Zeit waren die Towerstars in der vierten Minute sogar in doppelter Unterzahl, als Sören Sturm auf die Strafbank nachfolgte. Zwar überstanden die Oberschwaben diese Phase schadlos, dafür schlug der Puck 70 Sekunden später ein. Nach einem schlechten fliegenden Wechsel stimmte die Zuordnung vor dem eigenen Tor nicht und Sami Blomqvist traf nach sechseinhalb Minuten, direkt vor dem Torraum lauernd, zum 1:0 für Kaufbeuren. Die Gastgeber hatten auch danach deutlich mehr vom Spiel. Wenn Ravensburg einmal mit viel Tempo in der gegnerischen Zone auftauchen konnte, war meist die erste Sturmreihe mit Brian Roloff, Adam Lapsansky und Jakub Svoboda auf dem Eis. Wirklich brandgefährliche Schüsse auf das gegnerische Tor sprangen da allerdings selten heraus.

Im zweiten Spielabschnitt lieferten die Towerstars in allen Belangen ein entschlosseneres Bild ab, und nach einer ohne Gegentor überstandenen Strafzeit gegen Daniel Pfaffengut blies Ravensburg zum Angriff. In der 24. Minute setzte David Zucker energisch nach und glich zum 1:1 aus. Dreieinhalb Minuten später bediente Thomas Supis den gestarteten Jakub Svoboda auf der rechten Seite und der ließ den Kaufbeurener Torhüter Bastian Kucis bei freier Sicht nicht sehr glücklich aussehen. Als weitere zwei Minuten später David Zucker sogar zum 3:1 abstaubte, war die Wende vollends gelungen. In der Schlussphase des zweiten Abschnitts gerieten die Towerstars zwar erneut in numerische Unterzahl, doch das Kaufbeurer Powerplay war zu durchsichtig, und als sich Lukas Slavetinsky in einem Querpass an der Blauen Line gehechtet hatte, erhöhte Adam Lapsansky beim nachfolgenden Sololauf eiskalt auf 4:1.

Den Schlussabschnitt starteten die Oberschwaben in numerischer Überzahl, konnten sich nach 45 Sekunden allerdings bei ihrem Goalie Jonas Langmann bedanken, dass Kaufbeuren nicht schon früh wieder in Schlagdistanz gekommen war. Gleich zwei gegnerische Stürmer konnten frei vor sein Tor ziehen, er parierte den Schlenzer von Max Schmiedle allerdings stark. In der 47. Minute war Langmann dann aber chancenlos, als Lewis im Getümmel abstaubte und Kaufbeuren auf 2:4 verkürzte. Doch die folgende Strafzeit nutzten die Towerstars konsequent aus. Eine präzise Pass-Stafette spielte Mathieu Pompei am linken Pfosten frei , der konnte sich die Ecke aussuchen und stellte den alten 3-Tore-Vorsprung wieder her. In trockenen Tüchern war der Auswärtssieg allerdings noch lange nicht. David Zucker fuhr in der linken Rundung Sebastian Osterloh ziemlich derb an die Bande und kassierte eine 5-plus-Spieldauerstrafe. Doch die Towerstars rackerten aufopferungsvoll und auch Jonas Langmann bot stark Paraden. Mehr als das 3:5 in der 57. Minute ließen die Ravensburger deshalb nicht mehr zu, und so feierten sie zur Freude der rund 200 mitgereisten Fans eine gelungene Revanche für die Niederlage am vergangenen Dienstag.

„Wir haben gerade im Schlussabschnitt eine hohe Kampfbereitschaft gezeigt und uns daher diesen wichtigen Erfolg sicherlich verdient“, freute sich der Ravensburger Coach Jiri Ehrenberger nach dem Spiel. – Tore: 1:0 (06:30) Blomqvist (Lewis, Monteit), 1:1 (24:00) Zucker (Kruminsch), 1:2 (27:34) Svoboda (Supis), 1:3 (29:22) Zucker (Kruminsch, Pompei), 1:4 (38:04) Lap-sansky (Slavetinsky, 4:5), 2:4 (46:40) Lewis (Monteith, Sarault), 2:5 (47:42) Pompei (Keller, Kruminsch, 5:4), 3:5 (56:24) Schmidle (Billich, Laaksonen). – Strafminuten: Kaufbeuren 10 plus 10 Disz. Osterloh, Ravensburg 16 plus 10 Disz. Svoboda plus 5 plus 20 Zucker. – Zuschauer: 2584.