Eishockey Towerstars beweisen starke Moral

Mit 0:2 im Rückstand geriet der Start in die neue DEL-2-Hauptrunde derb, doch im Mitteldrittel das Spiels drehten die Ravensburger auf, mit erfolgreichem Abschluss.

Eishockey, DEL2: Ravensburg Towerstars – EC Bad Nauheim (0:2, 4.0, 0:1). – Die Voraussetzungen für die Towerstars waren alles andere als glücklich. Neben den ohnehin schon ausgefallenen Stürmern Stephan Vogt, Brian Roloff und Jakub Svoboda musste Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger auch noch auf David Zucker verzichten. Der Neuzugang hatte sich im Spiel am Freitag eine Bauchmuskelverletzung zugezogen.

In den ersten Wechseln agierten die improvisierten Sturmreihen vor 2349 Zuschauern durchaus selbstbewusst und kamen zu vielversprechenden Einschussmöglichkeiten. Doch nach fünf Minuten kippte das Spiel auf regelrecht fatale Weise. Bad Nauheim hatte sich in der Ravensburger Zone festgesetzt und Andreas Pauly schoss freistehend zum 0:1 ein. Wie schwerwiegend die Folgen dieses frühen Gegentreffers waren, zeigte sich nur 18 Sekunden später. In ähnlicher Situation war es Livington, der zum 0:2 traf. Die Towerstars agierten geschockt, erst nach weiteren Minuten gab es mehr Sicherheit im Spiel, und endlich entwickelten sie auch eigene Möglichkeiten. Pech hatte beispielsweise Thomas Supis in der 10. Minute, als er nur die Unterkante der Latte traf. Letztlich blieb es bis zur ersten Pause beim 2:0 für Bad Nauheim, das clever und kompakt in allen Zonen stand. „Es war nicht der Start, den wir uns auch nach den Erfahrungen vom Freitag erwünscht hatten“, sagte Trainer Jiri Ehrenberger.

In der Drittelpause hatte der Trainer aber offensichtlich die richtigen Hebel angesetzt, denn die Towerstars kamen wie verwandelt aus der Kabine. Die Angriffe wurden schneller und präziser aufgebaut und der Druck wurde von Minute zu Minute stärker. Nach knapp acht Minuten wurde das auch belohnt, als sich Dennis Reimer freilief und er aus kurzer Distanz zum 1:2-Anschlusstreffer einnetzen konnte. Dieses erste Tor wirkte absolut befreiend, denn fortan spielten nur noch die Ravensburg. 31 Minuten waren gespielt, da fälschte Daniel Pfaffengut einen Schlagschluss von Lukas Slavetinsky zum 2:2 ab. Zwar schauten sich die Unparteiischen zunächst den Videobeweis an, doch der Treffer war korrekt. Jetzt sollte Bad Nauheim wackeln, weitere zweieinhalb Minuten später besorgte Robin Just nach energischem Antritt sogar die Führung, und als Ondrej Pozivil zwei Minuten vor der zweiten Pause sogar auf 4:2 erhöhte, rieb sich so mancher Zuschauer beim Anblick der Anzeigetafel ungläubig die Augen.

Dass die Gäste aus Bad Nauheim im Schlussabschnitt noch einmal mehr Tempo ins Spiel bringen wollten, war freilich keine Überraschung. Doch die intensiveren Offensivbemühungen ermöglichten den Towerstars verstärkt Kontermöglichkeiten. So entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, das in der Schlussphase noch einmal dramatisch werden sollte. Eine halbe Minute, nachdem Robin Just aus halblinker Position nur den Pfosten traf, verkürzten die Gäste noch einmal auf 4:3. Doch letztlich brachten die Oberschwaben den hart umkämpften Sieg verdient über die Zeit. „Wir haben uns letztlich doch gut in die Partie hineingekämpft und so war der erste Sieg der Saison doch auch verdient“, betonte der Ravensburger Coach nach dem Spiel.

Tore: 0:1 05:17 Pauli (Erk), 0:2 05:35 Livingston (Frosch, Sylvester), 1:2 28:27 Schlenker (5:4), 2:2 31:14 Pfaffengut, 3:2 33:50 Just (Slavetinsky, 5:4), 4:2 38:10 Pozivil (Kruminsch, Pfaffengut), 4:3 57:40 Pauli (Brandl). – Strafminuten: Ravensburg 4, Bad Nauheim 10. – Zuschauer: 2339