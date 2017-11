Regionalsport See Ost Towerstars besiegen Tabellenführer Bietigheim

Nach der ersten Pause legen die Ravensburg Towerstars einen Zahn zu und besiegen den DEL-2-Favoriten überraschend deutlich mit 6:2.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers 6:2 (0:2, 4:0, 2:0). – Die Eissporthalle Ravensburg war gut gefüllt zu diesem baden-württembergischen Duell gegen den Tabellenführer. So stimmungsvoll wie die Atmosphäre auf den Rängen präsentierten sich auch beide Teams von Beginn an auf dem Eis. Schnelle Angriffe sorgten schon in der Startminute für Szenenapplaus. Munter ging das Spiel auch in der Folgezeit hin und her, ab der zweiten Hälfte des ersten Spielabschnittes sollten die Bietigheim Steelers aber doch deutlich druckvoller agieren. Hatten sie sich erst einmal in das Ravensburger Drittel kombiniert, hinkten die Towerstars immer einen Schritt hinterher. Das hatte Folgen. In der 14. Minute traf Markus Sommerfeld mit einem verdeckten Schlenzer aus der Halbdistanz zum 1:0. Vier Minuten später erhöhte Norman Hauner sogar auf 2:0. Allerdings umstritten, denn Sekunden zuvor hatten die Unparteiischen ein klares Stockhalten gegen Arturs Kruminsch direkt an der Mittellinie übersehen. Der Towerstars-Coach war stinksauer und holte den Schiedsrichter an die Bank. Unabhängig von der umstrittenen Entscheidung konnten die Gastgeber nicht mit dem Spielverlauf zufrieden sein, zu dominierend waren die favorisierten Steelers aufgetreten.

Jiri Ehrenberger sollte aber die richtigen Stellschrauben gefunden haben, nach der ersten Pause wendete sich das Spiel. Bietigheim schmeckte das späte, aber äußerst aggressive Vorchecking überhaupt nicht und die Towerstars konnten so blitzschnell auf Angriff umschalten. Nach dreieinhalb Minuten staubte Jakub Svoboda den Schuss von Kollege Arturs Kruminsch zum 1:2 ab, nur 49 Sekunden später schlenzte Brian Roloff den Puck selbstbewusst in den rechten Torwinkel. Spätestens jetzt waren auch die Ravensburg Fans wieder da, mit nachhaltigem Effekt. Die Towerstars spielten sich in einen regelrechten Rausch und bestraften die Gäste für jeden noch so kleinen Fehler eiskalt. Die Torschützen zuvor schienen offenbar Gefallen daran zu haben und ließen zwei weitere, blitzsaubere Treffer zum 4:2 folgen.

Wer annahm, die Gäste könnten mit einer weiteren Schippe an Tempo das Spiel im Schlussabschnitt wieder an sich reißen, sah sich getäuscht. Die Towerstars waren physisch frischer, dominierten so das Spiel und waren auch in allen Belangen selbstbewusster. David Zucker bot in der 49. Minute eine sehenswerte Kostprobe. Gerade hatten sich die Towerstars ins Bietigheimer Drittel gespielt, da hämmerte David Zucker die Scheibe aus der Halbdistanz unhaltbar in den linken Torwinkel. Damit war der Grundstein zum verdienten Heimsieg gelegt und den ließen sich die Oberschwaben auch nicht mehr nehmen. Drei Minuten vor Ende erhöhte erneut David Zucker sogar noch auf 6:2. Die Ravensburger Fans hatten beste Laune und dürften sich am Sonntag wohl noch zahlreicher nach Freiburg aufmachen. Dort treten die Towerstars um 18.

30 Uhr gegen die Wölfe an. – Tore: 0:1 (13.50) Sommerfeld (Hüfner, Auger), 0:2 (17.47) Hauner (Weller, McNeely), 1:2 (23.35) Svoboda (Adam Lapsansky, Kruminsch), 4:2 (36.26) Roloff (Mayer, Sturm), 5:2 (48.28) Zucker (Pompei), 6:2 (56.50) Zucker (Keller, Roloff). – Strafminuten: Towerstars 4, Bietigheim 10. – Zuschauer: 2980.