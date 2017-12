Regionalsport See Ost Towerstars bekommen gerade noch die Kurve

Trotz klarer Favoritenrolle finden die Ravensburg Towerstars anfangs nicht ins Spiel, Entscheiden jedoch das Spiel gegen den Tabellenletzten Tölzer Löwen mit 5:2 für sich.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Tölzer Löwen 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). – Auch wenn die Towerstars nur mit drei Sturmreihen und ohne die verletzten Ondrej Pozivil sowie Mathieu Pompei auflaufen konnten, waren sie in eigener Halle gegen das Tabellenschlusslicht Favorit. Mit dieser Rolle kamen sie überhaupt nicht zurecht. Zwar hatte Jakub Svoboda nach 20 Sekunden die erste Chance, danach wollte überhaupt nichts zusammenlaufen. Bad Tölz checkte sehr tief vor und die Verteidiger der Towerstars versuchten es immer wieder mit weiten Pässen auf die Außenstürmer an die gegnerische Blaue Linie. Da diese aber viel zu ungenau gespielt wurden, sammelten sie ein Icing nach dem anderen ein. So richtig zäh und sogar von Pfiffen begleitet war das Spiel ab der siebten Spielminute. Andreas Schwarz hatte einen 3:2-Konter konsequent für Bad Tölz abgeschlossen. Es dauertebis zur 14. Minute, ehe die Towerstars im Spiel waren. Zunächst glich Kilian Keller mit einem verdeckten Schlenzer aus, drei Minuten später schloss David Zucker ein schönes Solo zum 2:1 ab. Dennoch hatte Trainer Jiri Ehrenberger Gesprächsbedarf in der Pause.

Wirkliche Besserung sollte sich im zweiten Spielabschnitt nicht einstellen. Schon in der Startminute fehlte die Zuordnung in der eigenen Zone und ein noch abgefälschter Schlenzer vor das Ravensburger Tor rutschte zum 2:2 über die Linie. Die Hauptschiedsrichter schauten sich die Szene wegen einer Kickbewegung von Torschütze Marcel Rodman zwar noch mal auf dem Videobeweis an, doch der Treffer war korrekt. Dem Ravensburger Spiel tat das natürlich nicht gut. Die Angriffe wirkten viel zu durchsichtig, viele Pässe versprangen, in der eigenen Zone leisteten sich die Hausherren viele Fehler. Die besten Szenen hatten sie bei den drei Strafzeiten der Gäste, auch im Powerplay fehlten zündende Ideen. Ohnehin mussten die Zuschauer die Befürchtung hegen, dass Bad Tölz immer einen Tick näher an der Führung war.

Die Towerstars versuchten im Schlussabschnitt mit höherem Tempo die Tölzer in der neutralen Zone zu beschäftigen. In der 45. Minute ermöglichte das für Jakub Svoboda die Breakchance, den er nicht verwertete. Drei Minuten später rettete auf der Gegenseite die Latte für Torhüter Jonas Langmann. Das war die Schlüsselszene der Partie. Eineinhalb Minuten später setze Vincenz Mayer bei einem endlich einmal entschlossen vorgetragenen Angriff den Puck zum 3:2 in die Maschen. Als nur 58 Minuten später David Zucker das 4:2 mit einem haltbaren Schlenzer folgen ließ, war die Partie entschieden. Bad Tölz zog zwei Minuten vor Schluss den Torhüter zugunsten eines Feldspielers vom Eis, doch das ermöglichte David Zucker den Hattrick zum 5:2. Auch wenn die Towerstars gerade noch einmal die Kurve in dieser Partie bekommen haben, wird am Sonntag in Kaufbeuren eine Leistungssteigerung nötig. – Tore: 0:1 (06.14) Schwarz (Kathan), 1:1 (13.53) Keller (Sturm), 2:1 (16.55) Zucker, 2:2 (20.55) Rodman, 3:2 (49.25) Mayer (Slavetinsky, Pfaffengut), 4:2 (50.23) Zucker, 5:2 (58.26) Zucker (Empty net). – Strafminuten: Ravensburg , Bad Tölz. – ZS: 2382.