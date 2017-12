Regionalsport See Ost Tollkühn aus der Steilkurve gerauscht

RSV Seerose Friedrichshafen in Augsburg beim Einzelzeitfahren auf dem 200 m langen Bahnoval.

Radsport: (lg) Winterzeit ist Bahnzeit: Gemäß diesem Motto sind auch diesen Herbst die Lizenz- und Hobbysportler des RSV Seerose Friedrichshafen, des KJC Ravensburg, des RV Ravensburg, der RU Wangen und der RSG Meckenbeuren nach Augsburg gefahren, um ihr Bahngeschick zu vervollkommnen, erste Bahnerfahrungen zu sammeln.

Insgesamt waren es 30 Radsportler, die im hölzernen Bahnoval ihr Können zeigten. Die Teilnahmerzahlen zeigen, dass es immer noch und immer wieder Radsportler gibt, die die Jagd über das hölzerne, in Augsburg genau 200 Meter lange Bahnoval spannend und für ihre Leistungsentfaltung und ihre Technik wichtig finden. Diese Geschwindigkeit, diese Atmosphäre, diese Power – man muss es einfach mal ausprobiert haben. Wenn man mit Höchstgeschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometer pro Stunde aus der Steilkurve in den fliegenden Start hinunterrauscht, wenn man im Zentimeterabstand das Mannschaftsfahren übt, wenn man durch den Starrgang und die fehlenden Bremsen schon rein mechanisch zu Höchstleistungen angetrieben wird – dann ist Winterzeit (und bei ganz Begeisterten natürlich nicht nur das) in den Radsportvereinen.

Zunächst einmal war gutes Warmfahren nötig. In der Vorstandschaft hatte man sich zwar für einen Wechsel vom kalten, zugigen Öschelbronn zum allseits geschlossenen und angeblich geheizten Augsburg entschieden. Doch warm wurde es den Radsportlern nicht wirklich. In der Halle herrschten Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, und von „geheizt“ konnte keine Rede sein. Außerdem war es für „Clickies“ gewohnte Rennradler wegen des Starrgangs regelrecht „tricky“, die Füße in die „lummeligen“ Hakenpedale der Leihräder zu bekommen und die Riemen auch noch zu befestigen.

Nachdem sich auch die Anfänger immer höher hinauf in die Steilkurven wagten und ihre Anfangsgeschwindigkeiten maximierten, starteten die Betreuerinnen Rosi und Silke Schreiber sowie Trainer und Kampfrichter Ulf Gösse (KJC) ein Einzelzeitfahren mit fliegendem Start über eine Runde. In der Gesamtwertung siegte Marco Barke (Wangen) mit 12:49 Sekunden (57,6 km/h) vor Leo Albrecht (Ravensburg, 12,71). Dritte wurden zeitgleich Robin Henkel (Seerose) und Tobias Hübner (KJC) mit 14:38 Sekunden. In der Altersklassenwertung gewannen außerdem Leo Ferris, Fabian Schotte und Tobias Hübner (KJC) sowie Lutz Geisler, Otto Schädler, Elias Schreiber, Amélie Veit, Robin Henkel (alle Seerose). In der Seerose-Vereinswertung siegten außerdem Emanuel Saupp, Jugendtrainer Luis Eisele und Charly Peter.