Regionalsport See Ost Titel-Hattrick beun Human Table Soccer für Los Cordones

die Deutsche Meisterschaft im Human Table Soccer wieder ein großer Erfolg. Der Rekordmeister siegt zum dritten Mal in Baindt. Organisatoren mit Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden.

Human Table Soccer: Bei besten äußeren Bedingungen haben die KJG Baindt und der HTSV Baindt, erster Human-Table-Soccer-Verein in Deutschland, am Samstag die fünfte Deutsche Meisterschaft im menschlichen Tischkicker ausgetragen. Insgesamt war es das elfte Auflage des Turniers in Baindt. Für Chef-Organisator Marco Busam war es „ein perfekter Tag“. Dank toller Unterstützung seiner Mitstreiter verlief das Turnier reibungslos. Auch auf dem Feld wurde fair gespielt, sodass die Turnierleitung nur selten Verwarnungen aussprechen musste.

Was für einer großen Beliebtheit sich das Turnier in der Region erfreut, wurde wieder einmal deutlich. In wenigen Tagen waren die 20 Startplätze vergeben. Um bei dem Spaßevent dabei zu sein, nehmen viele Teilnehmer oder Fans weite Reisen aus Deutschland und dem nahem Ausland auf sich, wenngleich die Teams in der Regel aus dem oberschwäbischen Raum kommen. Insgesamt wurden über den Turniertag verteilt rund 350 Personen im Hof des Baindter KJG-Heims gezählt, darunter Bürgermeister Elmar Buemann. Durch die Spende-dein-Pfand-Aktion kamen etwa 400 Euro zusammen. Darüber hinaus spendeten manche Teams direkt an den ravensburger clowns e.V. „Es war ein herrliches und großes familiäres Treffen“, lautete das Fazit von Marco Busam.

Sportlich wurde nur knapp die Marke von 500 Turniertoren verpasst. Die altbekannten Mannschaften, die schon die bisherigen Deutschen Meisterschaften dominierten, drückten dem Turnier ihren Stempel auf. Den Titel holte sich wie in den vergangenen beiden Jahren Rekordmeister Los Cordones. Finalgegner war der Meister von 2014, TA TSV Eschach. Das Team Dachser Allstars kam wie in den Vorjahren ins Halbfinale, muss aber weiter auf den ersten Triumph warten. Für beste Stimmung auf den Rängen sorgte wie gewohnt die Mannschaft VfBeta 69er, die 2013 den ersten nationalen Titel gewann.

Die genannten Mannschaften und ein Großteil der anderen teilnehmenden Teams werden mit Sicherheit auch im nächsten Jahr wieder kommen, wenn am 22. September das zwölfte Baindter Human Table Soccer-Turnier ausgetragen wird.