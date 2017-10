Regionalsport See Ost Tischtennis-Spitzenspiele in der Rotachhalle

Tischtennis-Spitzenspiele in der Rotachhalle

Regionalsport See Ost

Landesligamannschaften der TSG Ailingen und die Bezirksklasse-Herren am Samstag und Sonntag an den Tischtennisplatten.

Tischtennis-Bezirksklasse: SG Aulendorf II – TSG Ailingen II 2:9. – (ae) Keine Mühe hatten die Gäste in Aulendorf und gewannen hoch. Bester Ailinger war Wolfgang Koppe, der seine beiden Einzel und zusammen mit Gunnar Flotow auch eines der beiden Eingangsdoppel gewann. Erwähnenswert die Leistung von Ersatzmann Heinz Müller, der den stark eingeschätzten Stefan Zähnle nach hartem Kampf mit 3:2 bezwingen konnte. Ailingen II ist nun Tabellenführer und trifft am Samstag um 19 Uhr in der Ailinger Rotachhalle auf den SV Weissenau, der mit null Punkten die Rote Laterne trägt.

Landesliga: TSG Ailingen – TSV Herrlingen (Sonntag, 10 Uhr, Rotachhalle). – Die erste Mannschaft ist erfolgreich in die neue Saison gestartet und möchte dem ersten Erfolg beim 9:1 in Witzighausen nun einen weiteren gegen den noch unbesiegten Tabellenführer folgen lassen.

Landesliga, Damen: TSG Ailingen – TSV Laupheim (Sonntag, 11 Uhr, Rotachhalle). – Zwei Spiele, zwei Siege – so lautet die überraschend erfolgreiche Bilanz des Aufsteigers. Die können und wollen die Ailinger Damen am Sonntag gegen den Tabellensechsten natürlich fortsetzen.