Regionalsport See Ost Tina Vogt gelingt Premieren-Hattrick bei der SGes Friedrichshafen

Zum dritten Mal Schützenkönigin der SGes Friedrichshafen hintereinander. Martin Schuppener ist der neue König. Vereinsmeisterschaft bei der der Schützengesellschaft.

Schießen: (cfi) Das hat es bisher in der langen Geschichte der SGes Friedrichshafen noch nicht gegeben: Tina Vogt wird zum dritten Mal in Folge zur Schützenkönigen gekürt.

Vergangen Samstag fand im gut besuchten Schützenhaus in Heiseloch die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften und Königsproklamation statt. Nach der Begrüßung durch Oberschützenmeister Wolfgang Vogt, übernahm Sportleiter Gerhard Buri das Wort. Zunächst verkündete er abermals einen erfreulichen Anstieg der Starterzahlen im Vergleich zum Jahr davor. Dies liegt nicht zuletzt an den Neu-Mitgliedern.

Bevor das neue Königspaar bekannt gegeben wurde, wurde ihr Hofstaat verkündet. Savannah Heinz (Jugend) wurde 1. Hofprinzessin, Henry Miller 2. Knappe. Die 1. Hofdame in diesem Jahr heißt Cordula Ziser, 2. Hofdame wurde Karin Winkelmann. Bei den Herren wurde Thomas Gentner zum 1. Ritter geschlagen. Ihm folgte der letztjährige Schützenkönig, Gerhard Buri, als 2. Ritter. Neben der alten und neuen Königin Tina Vogt wurde Martin Schuppener Schützenkönig, der nun ein Jahr lang die Königskette tragen darf. Jugendkönigin wurde in diesem Jahr Sharon Heinz, die sich klar von ihren Mitstreiterinnen abgesetzt hatte.

Neben der Königs-Proklamation wurden auch die Pokalgewinner gewürdigt. So setzten sich Katja Ziser (Allgemeine Klasse) und Ingemar Skoog (Seniorenklasse) beim Luftgewehr durch. Bei der Jugend darf Henry Miller den Pokal ein Jahr lang sein eigen nennen. Mit der Luftpistole gewann Angela Ummenhofer und mit der Sportpistole holte sich Tobias Rauschmaier den Sieg.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden die Vereinsmeister geehrt. Gerhard Buri war abermals erfolgreichster Schütze, ergatterte gleich sieben Titel. In der Altersklasse wurde er in den Disziplinen Unterhebelrepetierer, 25m KK-Sportpistole, 25m Zentralfeuerpistole, 25m Pistole ACP, 25m Pistole 9mm, 25m Perkussionspistole und KK 100m Zielfernrohr Auflage Vereinsmeister. Bei den Luftgewehrschützen wurden Martin Herrmann, Katja Ziser, Stefan Deppe, Marc Stauber, Henry Miller, Christian Hele, Sharon Heinz und Franz Haaga jeweils Vereinsmeister in ihrer Altersklasse. Mit dem Kleinkalibergewehr 100m sicherten sich Martin Herrmann, Stefan Deppe und Werner Schwarz die Titel. Auf der Distanz von 50m wurden Klaus Brandt, Franz Haaga, Florian Helms, Stefan Deppe und Hermann Vogelsang ebenfalls Meister.

Mit der Luftpistole setzten sich Tobias Rauschmaier, Angela Ummenhofer, Jürgen Kitzberger, Ulrike Pfeffer, Thomas Gentner, Rainer Lehmkuhl und Gabi van de Löcht gegen ihre Konkurrenz durch. Die begehrten Titel mit der Kleinkaliber-Sportpistole sicherten sich Tobias Rauschmaier, Simone Hausmann und Thomas Gentner. In der Disziplin 25m Pistole 9mm wurden Maxim Ruff und Christian Merz Vereinsmeister.

Weitere Klubmeister wurden Maxim Ruff (25m Revolver 357 MAG, 25m Pistole 45 ACP), Thomas Gentner (25m Revolver 357 MAG, Selbstladegewehr 100m Zielfernrohr), Ionel Fagarasan-Nief (25m Pistole 45 ACP), Gabi van de Löcht (25m Perkussionspistole), Ralf Pfeffer (GK 100m Zielfernrohr Auflage) und Gerd van de Löcht (Westernschießen Revolver GK).

Auch in den BDS-Disziplinen (Bund deutscher Schützen), indem ddie SGes Friedrichshafen Mitglied ist, gab es neue Vereinsmeister. Diese sind: Wolfgang Vogt (Fallscheibe KK-Pistole), Manuel Ummenhofer (Fallscheibe Unterhebelrepetierer GK offene Visierung, Repetierflinte offene Visierung und Fallscheibe Doppelflinte ohne Ejektor), Angela Ummenhofer (Fallscheibe Unterhebelrepetierer KK offene Visierung), Detlef Zepf (Dienstsportgewehr 100m offene Kimme), Ralf Pfeffer (Präzisionsgewehr 100m bis 7mm) und Ralf Bodammer (Präzisionsgewehr 100m über 7mm).