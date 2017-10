Regionalsport See Ost Tag der tanzenden Pferde in Krumbach

Teilnehmer am Dressurturnier des RuFV Krumbach überzeugen nicht nur in den Spitzenklassen. Spannende Wettbewerbe vor begeisternden Zuschauern.

Reiten: Die neunjährige „Sun of Aus-tria“ zeigte einen gesetzten Galopp, aktive Trabtritte, und schwungvolle Verstärkungen. Schwebende Gänge und präzise ausgeführte Lektionen waren in dieser Prüfung gefragt. Die schwarzbraune Sun of Austria überzeugte – die Richter honorierten den harmonischen Ritt von Petra Hofstadt mit einer Wertnote von 8,1. Damit gewann die Amazone aus Biberach souverän die L-Dressur beim Turnier in Krumbach. Das fanden auch die zahlreichen fachkundigen Zuschauer, die begeistert applaudierten. Schon vor zwei Jahren hatte das Paar in der L-Dressur in Krumbach Spitzenleistungen gezeigt.

Die zweite Abteilung der L-Dressur entschied Marcel Wolf (7,6) auf dem erst sechsjährigen Fuchs „Sir Königstal“, einem Weltmeyer-Nachkommen, für sich. Die zweiten Plätze belegten Alina Lingg und Susanne Vetter vor Susanne Halder und Ines Augele. Bettina Gruber und Selina Gehweiler aus Schmalegg sicherten sich jeweils den vierten Platz. Sabine Klatt aus Markdorf und Susanne Zirlewagen aus Ailingen verfehlten die Platzierung in der schwersten Dressurprüfung dieses Tages nur knapp.

Bei der A-Dressur kämpften 37 Starter um den Sieg. Schließlich hatten die Reiter aus der Region die Nase vorn. Die erste Abteilung gewann nach spannendem Wettbewerb Ingrid Langrock aus Fronhofen auf „Imposante“ mit 8,0. Susanne Zirlewagen aus Ailingen sicherte sich auf ihrem neunjährigen „Eryk“ den dritten Platz. Ronja Flax aus Neuravensburg kam auf „Don Royal“ auf Rang vier. Celine Wiedemann vom gastgebenden Verein freute sich über den sechsten Platz mit ihrem Nachwuchspferd „Habanera“. Die zweite Abteilung gewann Bettina Gruber vor Fabienne Federer aus Markdorf. Ramona Gührer erritt sich mit einer Wertnote von 7,1 auf „Encantaro“ den fünften Platz.

Gute Leistungen im Viereck zeigten auch die Nachwuchsreiter in der E-Dressur. Sabrina Schädler siegte auf ihrem Fjordpferd „Moskitto“ mit einer Wertnote von 8,2. Annika Messmer (RuFV Krumbach) erkämpfte sich mit ihrer 7,7 den dritten Platz. Fabienne Federer aus Markdorf wurde auf „Cadman“ Fünfte. Sophie Riegger kam auf ihrem Schimmelpony auf Platz neun.

Auch der Pferdenachwuchs der Region kann sich jetzt kurz vor Saisonende sehen lassen. Am Morgen gingen 19 Reiter in einer Dressurpferdeprüfung an den Start. Als bestes Pferd ging mit einer Traumnote von 8,4 „Susu´s Boy Junior“ mit Chiara Wintermantel aus Markdorf im Sattel durchs Ziel. Ingrid Langrock sicherte sich auf ihrer Stute „Imposante“ (7,7) den dritten Platz. Ramona Gührer kam mit „Encantaro“, den sie in dieser Saison auch schon erfolgreich in Springpferdeprüfungen vorstellte, auf den fünften Platz.