Regionalsport See Ost Tabellenführung im Wortsinn erkämpft

Der SV Tannau besiegt den TSV Eschach II und profitiert von Punktverlusten des FV Langenargen und des SV Ettenkirch in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 4.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: TSVEschach – SV Tannau 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (42.) Weishaupt. – SR: Delepine. – ZS: 100. – Gelb-Rot (55.) Kohler (Tannau).

Der Eschacher Trainer Jürgen Kibler zeigte sich als fairer Verlierer und attestierte dem Gegner, verdient die Punkte mitgenommen zu haben. Insbesondere in der ersten Halbzeit hatten die Gäste dem bisherigen Tabellenführer dank couragiertem Auftritt den Schneid abgekauft. Die Hausherren kamen nicht dazu, ihr Kurzpassspiel aufzuziehen und agierten wie auch der SV Tannau mit langen Bällen, was letzterer jedoch erfolgreicher bewerkstelligte. In der zweiten Hälfte wurde Eschach stärker und hatte nach einer Gelb-Roten Karte für Tannau sogar einen Mann mehr auf den Platz – doch es fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive. Die Unterzahl machten die Gäste „mit ihrem unbändigen Kampfgeist wett“, erklärte Kibler.

FV Langenargen – SG Hergensweiler/Niederstaufen 2:2 (0:1). – Tore: 0:1 (33.) Heim, 1:1 (52.) Salcinovic, 1:2 (68.) Heim, 2:2 (87.) Hauser. – Schiedsrichter: Gaus. – Zuschauer: 60.

„Natürlich muss es unser Anspruch sein, dieses Spiel zu gewinnen“, stellte der Langenargener 2. Vorsitzende Jürgen Ebert nüchtern fest. Doch er machte ebenso deutlich, dass seine Mannschaft selbst dafür verantwortlich war, in dieser Begegnung nur einen Zähler mitgenommen zu haben. Zu viele Chancen ließen die Hausherren liegen, während sich die Gäste effizient zeigten. „Die haben, glaube ich, überhaupt nur zwei Mal auf unser Tor geschossen“, sagte Ebert, der vor allem den „Kampfgeist“ der SG lobte.

SV Kehlen II – SV Ettenkirch 0:0 (0:0). – SR: Maile. – ZS: 80.

Wie der FV Langenargen vermochte auch der SV Ettenkirch nicht, den möglichen Sprung an die Tabellenspitze zu vollziehen. In Kehlen schenkten sich beide Teams nicht viel. Die Hausherren hatten sich gut auf die Ettenkircher eingestellt, die mit langen Bällen auf die schnellen Außen zum Erfolg kommen wollten. Doch ihrerseits vermochte die Landesligareserve den etwas höheren Ballbesitz nicht in Tore umzumünzen. Auch deshalb sprach Trainer Patrick Ströble von einem verdienten Remis.

FC Kosova Weingarten – SC Bürgermoos 4:0 (2:0). – Tore: 1:0 (15.) Bagci, 2:0 (42.) Morina, 3:0 (60.) Shala, 4:0 (72.) Jannuzzi. – Schiedsrichter: Ledl (Bad Waldsee). – Zuschauer: 70.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Trainer Dughaxin Shala äußerst zufrieden. Allerdings bemängelte er die zu große Verspieltheit vor dem gegnerischen Gehäuse. „Wir lassen zu viele Chancen liegen. Wir brauchen vielleicht sowas wie einen deutschen Kopf vor dem Tor“, hofft Shala, seine Elf zu mehr Zielstrebigkeit und Effizienz bringen zu können.

TSV Schlachters II – TSG Lindau-Zech 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (4.), 0:2 (81.) Gümüs. – SR: Fortenbacher. – ZS: 100.

Trotz der Niederlage zeigte sich Trainer Markus Bayer „mit der Leistung zufrieden“. Mit was er jedoch nicht zufrieden war, war der Umstand, dass seine Elf kein Tor zu erzielte, obwohl sie das Spiel „kontrollierte“ (Bayer). Bezeichnend war das 0:1. Aus einem Angriff der Hausherren, der mit einem Schuss an den Innenpfosten abgeschlossen wurde, wurde ein Befreiungsschlag zur Torvorlage. Bilal Gümüs lief einfach durch, während der TSV-Verteidiger nicht entschieden zum Kopfball ging und nicht verhinderte, dass Gümüs allein auf das Tor der Hausherren zulaufen konnte. Dem 0:2 ging aus Sicht Bayers ein Foul voraus. Wieder war Gümüs zur Stelle und sorgte für die Entscheidung.