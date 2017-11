Regionalsport See Ost Tabellenführer zum Auftakt

Trainer Jiri Ehrenberger lobt Physis und Stimmung des Teams. Ravensburg Towerstars starten wieder in die Hauptrunde der DEL 2. Eishockeyderbys am Freitag gegen Bietigheim und am Sonntag in Freiburg.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Bietigheim Steelers (heute, 20 Uhr, Eisstadion). – Dass die Trainingsstimmung zum Re-Start der Hauptrunde deutlich besser ist als der Tabellenplatz, dürfte schon einmal ein vielversprechendes Signal für das bevorstehende Wochenende sein. Dem Ravensburger Team merkte man auch im Donnerstagstraining deutlich an, dass die Pause gut getan hat. „Ja, die paar freien Tage waren für uns alle schon wichtig“, betont beispielsweise Marc Schmidpeter, der in einem Wellness-Hotel am Tegernsee den Kopf freibekommen hat. Sein Ravensburger Kollege Thomas Supis fuhr in die andere Richtung und besuchte die Familie in Schwenningen. „Eigentlich habe ich nichts Besonderes gemacht, aber auch das tat mal richtig gut.“

Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger, der seine persönliche Erholung mit einem Besuch bei Tochter und den Enkelkindern in Wien gesucht hatte, sieht in der entspannten Atmosphäre und den aufgeladenen Akkus ganz wichtige Grundlagen für einen guten Start in eine neue Saisonphase. „Wir haben einen straffen Zeitplan vor der Brust, da muss vor allem auch die Physis passen“, kommentierte er die sechs Eishockeyspiele in 14 Tagen.

Zunächst einmal müssen sich Towerstars aber auf das Top-Spiel gegen Tabellenführer und Vizemeister Bietigheim konzentrieren. Die Steelers haben im bisherigen Saisonverlauf nicht nur durch die Punktausbeute geglänzt, sondern auch mit ihrem Charakter. Sie spielen mit überdurchschnittlich viel Geduld ihre Erfolge heraus, auch wenn sie dazu manchmal bis in die Schlussphase hinein warten mussten. Diese Erfahrung machten auch die Towerstars, als sie im Auswärts-Hinspiel Ende September gleich zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachten, durch zwei Gegentore in der Schlussphase aber doch noch mit 5:7 unterlagen. Diesen Umstand und die attraktive Spielweise vor der Pause stimmt Jiri Ehrenberger vor dem Top-Spiel gegen Bietigheim entsprechend zuversichtlich: „Wir können mit den Top-Teams mithalten, dürften aber nicht zu viele Gegentore bekommen“, urteilt der Coach. Die Frage, ob ein solch schwerer Gegner wie Bietigheim jetzt gut oder schlecht so direkt nach der Pause sei, nutzt Jiri Ehrenberger zu einer alten Eishockeyweisheit: „Das nächste Spiel ist immer das schwerste.“

Auch wenn die Oberschwaben in die beiden „Landes-Derbys“ gegen Bietigheim und in Freiburg fit und hochmotiviert starten können, ganz reicht es für komplette Sturmreihen nicht. Grund hierfür ist der Abgang des 23-jährigen Stürmers Jonas Schlenker. Da er sich in Ravensburg nicht effektiv in seine Rolle hineinarbeiten konnte, nahm er ein Angebot der Heilbronner Falken an. Trainer Jiri Ehrenberger wird für einen Einsatz der vierten Reihe demnach einen anderen Stürmer Doppelschicht schieben lassen.

Tickets für das Top-Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers heute Abend um 20 Uhr gibt es im Fanshop in der Marktstraße sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Reservix in der Region. Beide Spiele der Towerstars am Wochenende werden auch wieder live unter www.sprade.tv übertragen.