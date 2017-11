Regionalsport See Ost TS-Turner sind Oberschwäbischer Meister

Friedrichshafener E-Jugend hat mit viel Einsatz und Bravour den ersten und dritten Platz in der Gesamtwertung der Nachwuchsliga belegt.

Turnen: Am dritten Wettkampftag der Nachwuchsliga Oberschwaben erreichten die beiden E-Jugendmannschaften der TS Friedrichshafen die Plätze eins und drei in der Gesamtwertung. Groß war die Freude über die beiden Pokale bei den Jungen ebenso wie bei Trainer Rolando Bollano. Dass trotz diverser (teilweise verletzungsbedingter) Ausfälle am Ende ein solches Ergebnis erreicht wurde, zeige das hohe Niveau der beteiligten Turner, die auch unter schwierigen Bedingungen die Nerven behielten und sehr gute Leistungen zeigten.

Am Sonntag ist die dreiteilige Nachwuchsliga des Turngaus Oberschwaben in Wangen mit dem zweiten Kür-Wettkampf in die dritte und letzte Runde gegangen. Wie an den ersten beiden Wettkampftagen traten Mannschaften in den Altersklassen E, D, C und Junioren an und maßen sich an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck.

Die E-Jugend der Turnerschaft war mit zwei Mannschaften am Start. Nach einem fulminanten ersten Wettkampftag (Plätze eins und zwei) und einem nur mittelmäßigen Ergebnis beim zweiten Wettkampf (Plätze fünf und sechs wegen reduzierter Mannschaftsstärke) war die Spannung in Wangen groß. Um in der Gesamtwertung der drei Wettkampftage ganz vorn dabei zu sein, brauchten beide Mannschaften eine sehr gute Tageswertung – daher turnten sie mit vollem Einsatz, viel Bravour und letztlich auch mit großem Erfolg.

Die Mannschaft mit Valentin Geisler, Elias Lucarelli, Simon Schwimmer und Levin Zemek turnte sich trotz des verletzungsbedingten Ausfalls ihres Teamkameraden Aurélien Mingstein zum Tagessieg. Auch in der Gesamtwertung erreichten das Team den ersten Platz und wurde somit Oberschwäbischer Meister in dieser Altersklasse (Jahrgänge 2008 bis 2010), dicht gefolgt vom TV Eisenharz. Über den dritten Platz freute sich die zweite Mannschaft der Turnerschaft mit Maarten Haller, Waldemar Merk, Julius Nolle, Maximilian Roizman und Peter Tobias.