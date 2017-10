Regionalsport See Ost TS Friedrichshafen weiter auf Erfolgskurs

Die Turnmädchen der TS Friedrichshafen zeigen am zweiten Wettkampftag der Schülerliga in Wangen erneut hervorragende Leistungen.

Turnen, Schülerliga: Am Samstag wurde in der Ebnethalle in Wangen der zweite Tag der Mannschaftswettkämpfe des Turngau Oberschwaben ausgetragen. Nach ihren Erfolgen am ersten Wettkampftag vor zwei Wochen (zweiter und dritter Platz) gingen die beiden Mannschaften der TS Friedrichshafen mit großen Erwartungen an den Start – und wurden nicht enttäuscht!

Im ersten Durchgang in Wangen startete die D-Jugend (Jahrgang 2007/2006) mit Emily Geisler, Lena Jankowiak, Maria Merk, Leni Jane Rimmer und Dana Urbach. Trotz einiger Stürze gelang es ihnen, mit 177,50 Punkten in einem Teilnehmerfeld von 15 Mannschaften den dritten Platz des ersten Wettkampftages zu verteidigen – hinter den Mannschafte des TV Eisenharz und der TSG Ailingen.

Im Wettbewerb der E-Jugend (17 Mannschaften der Jahrgänge 2008/2009) ging das Team der Turnerschaft im zweiten Durchgang mit Anna Fricker, Sophie Jankowiak, Elena Lucarelli, Amandine Mingstein und Amanda Serrano an die Geräte. Auch sie konnten ihre hervorragende Platzierung des ersten Wettkampftages halten und erreichten mit stolzen 170,60 Punkten den zweiten Platz auf dem Siegerpodest, übertroffen nur von der Mannschaft des TV Weingarten. Ihre sehr souveränen Leistungen zeigten sich insbesondere am Boden, wo sie mit Punkten zwischen 14,6 und 14,8 die beste Mannschaftswertung der E-Jugend erturnten.

Trainerin Karin Bretzel zeigte sich sehr erfreut über die Fortsetzung der erfolgreichen Leistungen. Jetzt gelte es, den Leistungsstand auch am dritten Wettkampf zu zeigen, der am 21. Oktober in Reute stattfinden wird. Auf Basis der Ergebnisse der beiden besten Wettkampftage jeder Mannschaft wird dort im Anschluss an die dritte Runde auch über die Gesamtplatzierungen der Schülerliga entschieden.