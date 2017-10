Regionalsport See Ost Sylvia Amann hält den Sieg der HSG Friedrichshafen-Fischbach fest

HSG-Handballerinnen gewinnen das Derby. Die TSG Ailingen verliert die Bezirksligapartie mit 15:16.

Handball-Bezirksliga, Frauen:HSG Friedrichshafen-Fischbach – SG Ailingen 16:15 (4:7). – Das Lokalderby hätte nicht knapper enden können. Dabei hatten die Ailingerinnen den deutlich besseren Start erwischt, die HSG mit einer sehr starken Abwehrleistung zur Verzweifelung gebracht. Die Gastgeberinnen brauchten ganze 17 Minuten, um ihren ersten Treffer zu erzielen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Ailingen bereits viermal erfolgreich gewesen. „Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Wir hatten viel zu viel Respekt und machten zu viele technische Fehler“, kommentierte HSG-Trainer Damir Turnadzic den Auftakt. „Vielleicht war es auch dem Umstand geschuldet, dass wir bis zum Tag vor dem Spiel nicht wussten, wer tatsächlich spielen würde. Einige haben angeschlagen und krank gespielt.“ Nachdem die HSG aber ihren ersten Treffer erzielt hatte, baute sie im Angriff mehr Druck aufs gegnerische Tor auf. Auch Ailingen begann sich gegen die immer besser werdendeHSG-Deckung schwer zu tun. So fielen in der ersten Halbzeit vergleichsweise sehr wenige Tore.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start in die zweite Halbzeit. Trotz Unterzahl kam die HSG vor allem über den Kreis zum Abschluss. „Die HSG hat in der zweiten Halbzeit mehr Kampfgeist und mehr Siegeswillen gezeigt“, räumt der neue TSG-Trainer Richard Darga ein. „Wir brauchen in engen Spielen mehr Selbstvertrauen und Cleverness.“ Nach einem 5:1-Lauf hatte die HSG erstmals in der Partie ausgeglichen, ging wenige Augenblicke später sogar in Führung. Richard Darga sah sich zu einer Auszeit gezwungen und richtete deutliche Worte an seine Spielerinnen. Die zeigten Wirkung.

Nach einem Doppelpack durch Lisa Meschenmoser war die TSG wieder am Drücker (12:11; 47. Minute). Auf der anderen Seite nahm Turnadzic eine Auszeit und appellierte an den Kampfgeist seiner Mannschaft. Trotz schwindender Kräfte, dafür mit viel Unterstützung von der Bank und der Tribüne, drehte die HSG noch einmal den Spielstand. In Unterzahl brachten Isabell Heina und Laura Henrichs die HSG wieder in Front, ehe es in der letzten Spielminute hektisch wurde.

Friedrichshafen war in Ballbesitz, die TSG öffnete ihre Deckung. Diese Maßnahme der Ailingerinnen war erfolgreich. 15 Sekunden vor Schluss eroberten sie den Ball. Auch TSG-Torhüterin Nicole Kramer kam mit in den Angriff. Den HSG-Handballerinnen gelang es, das Spiel der Ailingerinnen zu unterbinden. HSG-Torfrau Sylvia Amann wehrte den letzten Wurf ab und brachte ihre Mannschaft auf die Siegerstraße.

„Friedrichshafen hat mehr Erfahrung als wir. Wir werden daraus lernen und es im nächsten Spiel besser machen“, erklärt der Ailinger Coach. Damir Turnadzic zeigte sich nach dem knappen Auftaktsieg erleichtert: „Wir wussten, dass das kein leichtes Spiel werden würde. Es haben sechs Stammspielerinnen gefehlt. Umso glücklicher bin ich, dass die A-Jugend und die zweite Mannschaft ausgeholfen haben. Wir haben alles gegeben und der Kampfgeist macht diese Mannschaft aus. Ich hoffe, dass im nächsten Spiel alle Mädels wieder dabei sind.“

HSG FN-Fischbach: Amann (Tor), Henrichs (6), Heina (3), Barbouchi (2), Kordes (1), Stellmacher (1), Hörmann (1), Diemer (1), Szabo (1), Wildner, Helfricht, Pilsner, Haid.