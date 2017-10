Regionalsport See Ost Svoboda besorgt mit Hattrick nächsten Auswärtssieg für die Towerstars

Überzeugender Aufritt der Ravensburg Towerstars in allen Mannschaftsteilen bestätigt den Aufwärtstrend in Bad Tölz. Eishockey-DEL-2-Klub gewinnt mit 5:1.

Eishockey-DEL-2: Tölzer Löwen – Ravensburg Towerstars 1:5 (1:0, 0:1, 0:4). – Beide Mannschaften hatten in der Startminute bereits gute Einschussmöglichkeiten. Es war offensichtlich, dass die Trainer von Beginn an hohes Tempo vorgaben. Zählbares sprang nicht heraus. Auch nicht zwischen der sechsten und zehnten Spielminute, als die Towerstars kurz hintereinander aufgrund von Tölzer Strafzeiten einen Mann mehr auf dem Eis hatten. Vincenz Mayer hatte eine Riesenmöglichkeit, doch Torhüter Michael Boehm hielt dessen Schuss genauso glänzend, wie danach den von Robin Just und David Zucker. Rund vier Minuten hatte sich die Partie fast nur im Tölzer Drittel abgespielt, doch ab der zweiten Hälfte wurde sie deutlich offener. Mit Folgen: In der zwölften Minute öffnete sich in nur elf Sekunden für Brian Roloff und Raphael Kapzan die Strafbanktür. Die doppelte Überzahl nutzen die Gastgeber. Manuel Edfelder hatte abgezogen, Torhüter Jonas Langmann war die Sicht verdeckt. Immerhin überstanden die Oberschwaben die restlichen eineinhalb Minuten in Unterzahl schadlos, reagierten danach mit temporeichen Angriffen, der Ausgleich sollte ihnen aber nicht gelingen.

Der zweite Spielabschnitt zeigte klare Vorteile der Towerstars, die hochkarätige Möglichkeiten herausspielten. Beispielsweise zog Kapitän Vincenz Mayer (25.) frei auf das gegnerische Tor, scheiterte erneut am starken Torhüter. Zweieinhalb Minute später war das verdiente 1:1 endlich perfekt. Arturs Kruminsch eroberte die Scheibe an der gegnerischen Blauen Linie, Adam Lap-sansky spielte weiter auf Jakub Svoboda und der ließ aus vollem Lauf dem Löwen-Keeper keine Chance. Danach gehörte die Partie klar den Oberschwaben, die Gastgeber fanden sich tief in die eigene Zone gedrängt. Vor allem in der Schlussphase des zweiten Drittels wirkten die Gäste zu ungeduldig, liefen in Konter. Jonas Langmann musste mehrfach in höchster Not retten.

Auch in den Schlussabschnitt startete das Team von Trainer Jiri Ehrenberger mit viel Tempo und das wurde belohnt. Als sich Bad Tölz nach viereinhalb Minuten nur durch ein Foul vor einem Alleingang retten konnten, nutzte Robin Just das Powerplay zum 2:1. Vorausgegangen war eine pfeilschnelle und präzise Kombination über Vincenz Mayer und Sören Sturm. Das Tor verlieh der Ravensburger Mannschaft noch mehr Selbstvertrauen und Sicherheit. Zwar gelangen den Tölzer Löwen weiterhin Ansätze von Kontern, doch die Ravensburger Defensive war in der neutralen Zone aufmerksam genug. Als in der 52. Minute Jakub Svoboda mit einem schönen Solo den Puck zum 3:1 ins linke Eck setzte, war die Partie früh vorentschieden. Als die Gastgeber mehr als drei Minuten vor Schluss den Torhüter für einen weiteren Feldspieler vom Eis holten, setzte Ondrej Pozivil mit dem 4:1 in doppelter Unterzahl den Fangschuss. Doch der Torhunger der Towerstars war noch nicht gestillt. 26 Sekunden vor der Schlusssirene krönte Jakub Svoboda seine starke Leistung mit dem dritten Treffer an diesem Abend und dem 5:1-Endstand. – Tore: 1:0 (11:53) Edfelder (Schlager, Lako, 5:3), 1:1 (27:26) Svoboda (Lapsansky, Kruminsch), 1:2 (45:00) Just (Mayer, Sturm, 5:4), 1:3 (51:49) Svoboda (Kruminsch, Lapsansky), 1:4 (56:52) Pozivil (4:5, Empty net), 1:5 (19:34) Svoboda (Lapsansky, Slavetinsky). – Strafminuten: Bad Tölz 12, Ravensburg 10. – Zuschauer: 1612.