Regionalsport See Ost Sv Kehlen fährt ohne Druck nach Laupheim

SV Kehlen ist am Freitag Abend beim Tabellenführer der Fußball-Landesliga. Johannes Beier ist an Schulter verletzt, sein Einsatz ist fraglich. Der Gastgeber ist zu Hause noch ungeschlagen.

Fußball-Landesliga: FV Olympia Laup-heim – SV Kehlen (heute, 19 Uhr). – Bereits heute Abend tritt Kehlen beim Tabellenführer an. Die Verlegung auf den Abend wurde erforderlich, um den Terminproblemen auf dem Laupheimer Kunstrasenplatz auszuweichen. Spielbeginn ist um 19 Uhr auf dem Gelände „Am Grasigen Weg“.

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga wurden die Olympioniken ihrer Favoritenrolle in der Landesliga bislang vollauf gerecht: Nur eine Niederlage in 14 Spielen, beste Abwehr der Liga – und auf eigenem Gelände noch ungeschlagen. Das Team von Trainer Hubertus Fundel strebt energisch dem Wiederaufstieg entgegen. Zuletzt wurde auf eigenem Platz Verfolger FV Weiler mit 2:0 geschlagen. Zwar hatte Laupheim in diesem Spiel deutlich mehr Spielanteile, doch aufgrund vieler ausgelassener Torchancen dauerte es bis zur Schlussphase, ehe das Duell mit dem zweiten Treffer der Hausherren entschieden wurde.

Ob Kehlen das Spiel in Laupheim ebenso lange offen halten kann? Der Kehlener Trainer Michael Steinmaßl jedenfalls freut sich auf dieses Kräftemessen beim Tabellenführer: Nach dem eminent wichtigen 4:3-Sieg im „Mittelfeldduell“ in Altheim – Tabellenachter gegen -siebter – kann seine Mannschaft ohne Druck dieses Begegnung mit dem Tabellenführer angehen. Zudem hat der Sieg an der Donau einmal mehr gezeigt, wie der SV Kehlen mit seinem Konterspiel eine Abwehrreihe erfolgreich aushebeln kann.

Nach wochenlanger Verletzungspause ist Verteidiger Samuel Hack wieder im Kader. Ein Wermutstropfen für Trainer Steinmaßl ist aber das voraussichtliche Fehlen von Stürmer Johannes Beier: Sein treffsicherster Angreifer hat eine Verletzung an der Schulter erlitten und konnte in dieser Woche nicht trainieren. „Nun muss eben das Toreschießen auf weitere Schultern verteilt werden“, macht Michael Steinmaßl auf Optimismus und hofft, dass seine Taktik auch beim Tabellenführer zu einem Erfolg führt.