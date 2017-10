Regionalsport See Ost Stresstester Strassberg im Zeppelinstadion

VfB Friedrichshafen spielt am Samstag gegen unangenehmen Aufsteiger. Die Landesligafußballer müssen eine harte Nuss knacken.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – TSV Strassberg (heute, 15 Uhr, Zeppelinstadion). – Kaum im Amt, hat Giovanni Rizzo schon einen Job an vorderster Linie. Der Ko-Trainer des VfB Friedrichshafen sitzt heute als Verantwortlicher auf der Bank. „Chef“ Christian Wucherer hat Urlaub. Der erfahrene Fußball-Lehrer, vor eineinhalb Jahren noch beim Kreisliga-A-Klub FC Friedrichshafen unter Vertrag, wusste, als der VfB bei ihm anfragte, was da auf ihn zukommt. Und weil er ja schon beim Abschied vom FC Friedrichshafen damals gesagt hatte, dass er wieder einsteige, „wenn etwas Interessantes angeboten“ würde, musste er nicht lange überlegen nach dem „ganz angenehmen Gesprächen“ mit den Verantwortlichen des Friedrichshafener Landesligaklubs. Jetzt also seine Landesligapremiere als „Chefcoach“.

Gegen eine Mannschaft, gegen die der VfB Friedrichshafen eigentlich nur verlieren kann. Alle erwarten natürlich einen Sieg, wenn der „Tabellenfünfte auf den Zwölften“ trifft. Rizzo weiß sehr wohl, was von seiner Mannschaft verlangt wird. Aber: Den Bezirksligameister Zollern nicht ernst nehmen, hieße fahrlässig handeln. „Wer mit 7:14 Toren elf Punkte geholt hat“, beschreibt der Friedrichshafener Ko-Trainer den Gegner trocken, „der muss ernst genommen werden.“ Nix mit: eben mal so wegklatschen. Entsprechend klar, deutlich und oft hätten er und seine Kollegen diese Tatsache im Training angesprochen, die Spieler sensibilisiert.

Damit das Duell mit dem „sehr unangenehmen“ Kontrahenten nicht in die falsche Richtung läuft, wurde in den Einheiten diese Woche „gemeinsam“ nach dem „richtigen Weg“ gesucht, die erwartete Betonwand TSV Strassberg möglichst effektiv zu knacken. Ohne dabei in offene Messer zu rennen. Geduld wird von seinen Spielern verlangt werden, unter Umständen viel Geduld. „Ich habe Strassberg gegen denTSV Berg gesehen“, erzählt Rizzo und fährt fort: „Berg hatte 80 Prozent Ballbesitz, aber Strassberg gewann 1:0.“ Diszipliniert, mit Fünferkette, sehr gut gegen den Ball arbeitend, den gegnerischen Stürmern wenig Raum lassend – und „das 90 Minuten lang“, beschreibt Giovanni Rizzo seine Erkenntnisse – aus einem der Papierform nach eigentlich genauso einseitigen Schlagabtausch wie der heute Nachmittag.

Dennoch ist ihm und dem VfB keineswegs bang vor diesem Stresstest. „Wir wollen an die Leistung der zweiten Halbzeit in Ostrach anknüpfen“, sagt Rizzo. Vergangene Woche hatten sich die Blau-Weißen mit einem 3:0 souverän drei Auswärtspunkte erspielt. „Variabel sein, Ruhe bewahren, Nadelstiche setzen und mit etwas veränderter Taktik“ soll die Friedrichshafener Siegesserie ausgebaut werden. Egal, gegen wen. Und mit wem. Bis auf zwei Wackelkandidaten und die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Und die wollen aus drei Gründen: Den Kontakt zur Tabellenspitze nicht abreißen lassen, dem Ko-Trainer einen perfekten Einstand bescheren und Christian Wucherer den Urlaub nicht vermiesen. Auch sie haben einen Job an vorderster Linie.