Regionalsport See Ost Steffen Wohlfarths Zukunft ist noch offen

Nach dem Ravensburger 2:2 gegen Göppingen denkt der Spielertrainer des Fußball-Oberligisten nur in kleinen Schritten.

Fußball-Oberliga: Da war er wieder, der enthusiastisch über das Feld sprintende Steffen Wohlfarth bei der Freude über ein Tor. Allerdings zwei Minuten vor dem Ende der Partie gegen den1. Göppinger SV, als der ehemalige Profi den Rasen des Ravensburger Stadions erstmals betrat. Zuvor hatte der neue Spielertrainer wie angekündigt seine Teamkameraden vom Spielfeldrand aus unterstützt, sich mit Andreas Wagner abgesprochen, taktische Anweisungen gegeben. Zu sehr aber ist Wohlfarth noch immer Spieler, als dass er sich nur auf den Trainerjob, den er mindestens bis zur Winterpause behält, konzentrieren möchte.

„Es war schön, dass ich auf den Knien zur Mannschaft rutschen und mit ihr den Torjubel feiern konnte“, sagte Wohlfarth später auf seiner ersten Pressekonferenz als Trainer. Lange genug hatten der langjährige Kapitän der Oberschwaben sowie alle Mitspieler, Funktionäre und Zuschauer auf diesen Ausgleich warten müssen. Als der FVR Mitte der zweiten Hälfte 1:2 zurücklag, hätte es „sehr gejuckt“, gab er hinterher zu. Allerdings hatten ihm die Physiotherapeuten wegen eines Blutergusses in der Wade nicht einmal erlaubt, sich vor dem Spiel seine Ausrüstung unter den Trainingsanzug anzuziehen. Das tat Wohlfarth zwar trotzdem, war aber froh, dass seine Elf auch ohne ihn zumindest einen Punkt holte.

„Das war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Wir haben an die Leistung aus Balingen angeknüpft, eine kämpferisch starke Leistung gezeigt und waren dieses Mal auch fußballerisch gut“, lobte Wohlfarth. Die Bewertung des Ergebnisses fiel ihm deshalb schwer. „Es ist traurig und ärgerlich, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr als ein Tor geschossen haben.“ Auch Gäste-Trainer Giani Coveli sprach von einem verdienten Ausgleich der Hausherren, der früher hätte fallen können. Der späte Zeitpunkt des 2:2 ärgerte ihn aber.

Nach der 2:1-Pausenführung habe er seine Mannschaft auf eine „Abwehrschlacht“ im zweiten Abschnitt eingestellt, sagte Coveli. Domenico Botta und Kevin Dicklhuber hätten die ganze Woche nicht trainiert. Dass der GSV kaum noch für Entlastung sorgen konnte, verwunderte den Coach nicht. Aber seine Truppe habe sich dank ihrer Leidenschaft und Willen den Zähler verdient. In Ravensburg, der, laut Coveli, „eine wahnsinnige Qualität“ habe, war er mit dem Punkt zufrieden.

Auffallend war die gute Stimmung im Stadion, obwohl offiziell nur 250 Zuschauer kamen. „Spiele zwischen Göppingen und Ravensburg waren in den vergangenen Jahren immer hochdramatisch“, meinte Coveli und erinnerte an das Rückspiel der Vorsaison, als seiner Elf im Heimspiel in der 93. Minute der Ausgleich gelang. „Intensiv und spannend für die Zuschauer“, so Coveli. Die Gäste-Fans gaben lange Zeit den Ton an, einige strittige Entscheidungen sorgten für Wut im Göppinger Lager. Erst in der zweiten Hälfte, als Ravensburg klar überlegen war, wachten auch die Anhänger der Gastgeber auf.

„Ich habe, als alle den FV anfeuerten, Gänsehaut bekommen“, sagte Wohl-farth. Die Unterstützung und das Interesse sollen wieder größer werden. Am besten geht dies durch gute Leistungen. Um in Zukunft erfolgreicher zu sein, holt sich Steffen Wohlfarth Tipps bei seinem Vater Michael. Der ist zwar beim TSV Berg in der Sportlichen Leitung aktiv, hilft seinem Sohn aber gerne. „Ich wäre dumm, wenn ich ihn nicht fragte. Er ist ein erfahrener Trainer“, so Steffen Wohlfarth. Zwei Mal war Michael selbst Trainer beim FVR. Wie lange Steffen das Amt behält, ist nicht absehbar. „Es ist eine große Chance, wenn man als 34-Jähriger eine Oberligamannschaft trainieren darf“, weiß der Stürmer. Da er aber selbst noch gerne spielen würde, werde er weiter „von Woche zu Woche“ denken. Wenn man an die Freude denkt, mit der Wohlfarth 50 Meter über den Platz sprintete, um mit seinen Mannschaftskameraden zu jubeln, wird deutlich, dass er gerne nochmals aufs Feld zurückkehren würde.