Regionalsport See Ost Steffen Wohlfarth nimmt alle Schuld auf sich

Beim Fußball-Oberligisten herrscht nach dem 4:0 über den Karlsruhe wieder gute Laune. Auch die Kritik von KSC-II-Trainer Zlatan Bajramovic ändert daran nichts.

Fußball-Oberliga: Zwei Siege in Folge ohne Gegentor, drei Spiele hintereinander nicht mehr verloren: DerFV Ravensburg ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Da interessierte hinterher niemanden, dass es „kein schönes Fußballspiel“ war, „mehr über den Kampf“ ging, wie Spielertrainer Steffen Wohlfarth sagte. Dass der Sieg gegen den Karlsruher SC II am Wochenende verdient war, darüber gab es keine zwei Meinungen. „Der geht mit Sicherheit in Ordnung, ist aber vielleicht etwas zu hoch ausgefallen“, meinteKSC-Trainer Zlatan Bajramovic nach dem 0:4 aus seiner Sicht.

Der langjährige Bundesliga-Profi hatte mit seinem Team einen tollen Lauf, als sie am Samstag nach Ravensburg kamen. Gegen den FVR gelang den Gästen aber kaum etwas. „Wir hatten sehr viele Fehlpässe im Spielaufbau und haben nicht das Selbstvertrauen der vergangenen Wochen an den Tag gelegt“, analysierte Bajramovic. Zudem sei mit zwei glücklichen Toren alles für den FV gelaufen. Besonders bitter sei das 0:2 kurz nach dem Seitenwechsel gewesen.

Kritik übte er auf der Pressekonferenz an einem Foul, das sich Wohlfarth direkt nach seiner Einwechslung in der Schlussphase leistete. „Das war mit Sicherheit Absicht. Es ist immer einfach, wenn man sich von außen einen Spieler vornimmt“, lautete Bajramovics Kommentar. Innenverteidiger Giuseppe Leo sei „ein Spieler, der immer an der Grenze, aber nicht unfair spielt“, so derKSC-Coach. Direkt nachdem er sich für den angeschlagenen Rahman Soyudogru selbst eingewechselt hatte, sah Wohlfarth nach dem Foul an Leo Gelb.

„Es war meiner Ansicht nach gar kein Foul“, erwiderte Wohlfarth. Als „Zeichen setzen“ könnte man die Szene wohl dennoch bezeichnen. „Wenn ein Spieler permanent prahlt, dass er bei den Profis dabei ist und hier nur mit ein paar Prozent spielt, wenn einer so eine große Klappe hat, muss man auch mal Schmerzen spüren können“, fügte Wohlfarth, der sich auch selbst nie schont, an. Außerdem sei er der Erste gewesen, der nach dem Spiel zu Leo gegangen sei und ihm gesagt habe, dass er solches Verhalten nicht nötig habe.

Gerade einmal eine Minute stand Leo in dieser Saison in der 3. Liga auf dem Platz, wie alle anderen Spieler aus der „Ersten“, die am Samstag in Ravensburg dabei waren. Bajramovic: „Viele haben Oberliganiveau mit Ambitionen auf mehr. Sie müssen sich erst einmal an den Herrenbereich gewöhnen. Da sind Spiele gegen eine erfahrene Mannschaft wie den FV eine gute Schule.“

Steffen Wohlfarth freute sich derweil mit seinen Mitspielern viel mehr über das zurückgewonnene Selbstvertrauen. Einen Grund für die gute Form hatte der Stürmer ebenfalls parat – und damit das Lachen Bajramovics schon wieder auf seiner Seite: „Ich habe drei Mal nicht von Anfang an gespielt, wir haben drei Mal nicht verloren. Ich nehme die Schuld auf mich.“ Ernsthaft ging es ihm aber vor allem darum, wie gut die Ravensburger wieder als Mannschaft funktionieren. Dass sie wieder kein Gegentor bekommen habe, „zeigt, dass jeder wieder für den anderen rennt. Wir wollen auch nächste Woche zu Null spielen.“ Ob die Partie gegen Reutlingen ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Da es sich um ein Sicherheitsspiel handelt, ist ein Ausweichen auf den Kunstrasen nicht erlaubt.

Einen recht ruhigen Nachmittag erlebte FV-Torspieler Kevin Kraus. „Wir haben dem KSC nur ganz wenige Räume gelassen, deshalb musste ich kaum eingreifen.“ Vor allem „für die Moral und die Stimmung“ sei es wichtig gewesen, nach den Sieg in Nöttingen nachzulegen. „Wir sind gut drauf.“