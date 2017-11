Regionalsport See Ost Stefan Wagner doppelter Tischtennis-Meister

Die Senioren ermittelten ihre Bezirksmeister im Tischtennis in der Schulturnhalle in Bodnegg.

Tischtennis: Zum Abschluss der Vorrunde haben am Sonntag in der Schulturnhalle in Bodnegg die Bezirksmeisterschaften der Senioren aus dem gesamten Bezirk Allgäu Bodensee stattgefunden. Die rüstigen, sportlichen und meist ergrauten Eminenzen suchten in drei Herrenklassen ihre Meister in den Einzeln und den Doppeln. Die Damenklassen mussten wegen der wenigen Anmeldungen bedauerlicherweise ersatzlos ausfallen. Die Tischtennisabteilung des TSV Bodnegg war ein guter Gastgeber für das anstrengende und doch sehr beliebte Turnier.

Die wie jedes Jahr meldestärkste Klasse war die der Herren C. Sie brachte 26 Aktive an die Platten. Hier holte sich Gebhard Weiß vom ASV Waldburg den Siegerpokal. Er gewann das Endspiel gegen Markus Freudig (SV Beuren) mit 3:1. Platz drei teilten sich Robert Eble (SV Fronhofen) und Josef Meisburger vom TSV Opfenbach, die ihre Halbfinale 0:3 verloren hatten. Das Herrendoppel der Klasse C sicherten sich Dieter Rieß und Norbert Schädler(SV Schmalegg) mit einem 3:1 über Robert Eble/Josef Riede (SV Fronhofen). Platz drei ging an die Doppel Wilfried Schädler/Hans Amrein (SV Schmalegg) und Michael Gurn/Alois Münsch(TSG Bad Wurzach).

Platz 1 in der B Klasse (elf Aktive) ging an Stefan Wagner (TTC Tettnang). Platz zwei belegte Volker Enzenhöfer(TV Langenargen). Die dritten Plätze teilten sich Wolfgang Amann (TSG Ailingen) und Karl Weber von der TSG Bad Wurzach. Die Tettnanger Paarung Markus Schmidt und Stefan Wagner blieb Sieger im Doppelendspiel gegen Volker Enzenhöfer (TV Langenargen) und Günter Gödel (TSG Ailingen). Die dritten Pätze nahmen Georg Gromer(TSV Opfenbach) mit Partner Hubert Fischer (TSV Eschach) und Wolfgang Amann (TSG Ailingen) mit Matthias Hoffmann (TV Kressbronn) ein.

Sieger der A Klasse, die im Modus jeder gegen jeden gespielt wurde, wurde Berthold Landthaler vor Klaus Merk, seinem Vereinskollegen von der SG Aulendorf. Platz drei ging an Klaus Kramer (TTF Altshausen). Auch der Meistertitel im Doppel der A-Klasse ging an die Aulendorfer Klaus Merk und Berthold Landthaler. Sie gewannen das Endspiel gegen Achim Kruzinski(SV Neuravensburg) und Klaus Kramer(TTF Altshausen) mit 3:1. Auf Rang drei kamen Franz Biberach/Klaus Mahle (TSG Bad Wurzach) sowie Peter Schellinger (TSB Ravensburg) mit Karl Weber (TSG Bad Wurzach).

Unter www.ttbezab.de 2017 BEZM Senioren können alle Ergebnisse und Platzierungen nachgelesen werden.

Senioren B, Einzel

Vorrunde, Gruppe A: 1 Wolfgang Ammann (TSG Ailingen) 4 4:0 12:3

2. Karl Weber (TSG Bad Wurzach) 4 2:2 9:8

3. Markus Schmidt (TTC Tettnang) 4 2:2 7:8

4. Hubert Fischer (TSV Eschach) 4 2:2 6:9

5. Georg Gromer (TSV Opfenbach) 4 0:4 6:12

Gruppe B: 1. Stefan Wagner (TTC Tettnang) 5 4:1 14:6

2. Volker Enzenhöfer (TV Langenargen) 5 4:1 13:6

3. Winfried Rogg (SC Vogt) 5 3:2 11:8

4. Matthias Hoffmann (TC Kressbronn) 5 2:3 8:9

5. Harry Jäger (TTF Schomburg)5 2:3 7:10

6. Günter Gödel (TSG Ailingen) 5 0:5 1:15

Halbfinale: Ammann – Enzenhöfer 2:3, Weber – Wagner 0:3. – Finale: Enzenhöfer – Wagner 1:3.

Doppel, Viertelfinale

Enzenhöfer V./Gödel G. Freilos, Locker A./Jäger H. (TTF Schomburg) – Ammann W./Hoffmann M. (TSG Ailingen/TV Kressbronn) 0:3, Gromer G./Fischer H. (TSV Opfenbach/TSV Eschach) – Rogg W./Zücker K. (SC Vogt) 3:0, Schmidt M./Wagner S. (TTC Tetnang) Frei9los. Halbfinale: Enzenhöfer V./Gödel G. – Ammann W./Hoffmann M. 3:1, Gromer G./Fischer H. – Schmidt M./Wagner S. 0:3. – Finale: Enzenhöfer/Gödel – Schmidt/Wagner 1:3.