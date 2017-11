Regionalsport See Ost Spitzenspiel in Brochenzell

Tabellenführer trifft auf den Dritten der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. Der FC Dostluk Friedrichshafen ist ein echter Gradmesser am Sonntag.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: VfL Brochenzell – FC Dostluk Friedrichshafen (Sonntag, 14.30 Uhr). – Die beiden Trainer des VfL Brochenzell haben auch dieses Mal eine spannende Woche hinter sich, wenn am Sonntag in Brochenzell das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Gast, derzeit auf Rang drei, angepfiffen wird.

Spannend nicht nur deshalb, weil „wir in den beiden letzten Spielen vor der Winterpause natürlich noch so viel Abstand zwischen uns und die Verfolger legen wollen, wie nur irgend möglich“, sagt Ralf Bühler im Vorfeld der Partie. Spannend macht dies auch die Art und Weise, wie er und sein Kollege Rolf Bühler ihre Arbeit beim Meisterschafts-Topfavoriten machen. „Wir analysieren erst einmal jeder für sich das vergangene Spiel“, beschreibt Bühler das Vorgehen. Positiv und negativ Aufgefallenes wird aufgeschrieben, verglichen und anschließend die Erkenntnisse umgesetzt. Und daraus entsteht zum einen der Trainingsplan für die Woche, der die „aufgefallenen Fehler“ zu korrigieren versucht. Zum anderen aber auch die Taktik für den neuen Gegner. „Glücklicherweise liegen wir in unseren Meinungen eng beieinander“, urteilt Bühler. Und wenn nicht? Dann „diskutieren wir das eben manchmal kontrovers, müssen einen Kompromiss finden“, antwortet Bühler. Das sei eben „Klein Jamaika“ in Brochenzell.

Große „Koalitionsgespräche“, vor allem keine überlangen müssen Ralf Bühler und Rolf Weiland diese Woche keine führen. Die Meinung der beiden Brochenzeller Trainer ist im Falle von Dostluk nicht konträr, weil: „90 Prozent der FC-Spieler waren in der Jugend im Hafen“, erzählt der ehemalige Trainer des VfB Friedrichshafen, der mit seinem Kompagnon sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft betreut hatte. „Rolf hat sich außerdem die Mannschaft von Serkan Buz vergangene Woche gegen den SC Friedrichshafen angesehen.“ Der Gegner ist also absolut bekannt, dessen Stärken und Schwächen auch. Die Aufgabe für den VfL damit ebenso: „Dostluk ist eine der technisch besten Mannschaften der Liga“, sagt Ralf Bühler und verrät damit kein Geheimnis. Außerdem sei sie diszipliniert geworden, „das hat Serkan Buz sehr gut hingebracht.“

Dennoch sind sich Bühler/Weiland einig, dass diese „große Chance“, den jetzt schon deutlichen Abstand zu den Verfolgern noch einmal zu vergrößern, auch gegen diese starke Elf genutzt werden muss. Zwar fehle mit Claudio Hirscher ein wichtiger Mann im VfL-Aufgebot. Er sei aber auch im Spitzenspiel gegen Lindau nicht dabei gewesen. Dennoch habe der VfL gewonnen. „Wir sind nicht mehr so abhängig von einzelnen Fußballern“, freut sich Bühler darüber, dass die Mannschaft kritische Ausfälle adäquat ersetzen“ könne. Und die können den Ausschlag geben. In einem trotz aller Erkenntnisse und Maßnahmen spannenden Duell mit ungewissem Ausgang, weil der FC Dostluk „gegen uns alles raushauen wird“ (Bühler).