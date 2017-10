Regionalsport See Ost Souverän zur Deutschen Meisterschaft gesegelt

Niklas und Alisa Engelmann vom YC Langenargen sind auf dem Starnberger See Deutscher Meister im 49er FX geworden. Klubkollege Christoph Winkelhausen wird 16. im 29er.

Segeln: Vom 30. September bis 3. Oktober richtete der Deutsche Touring YC Tutzing die Internationale Deutsche Meisterschaft der Skiff-Klassen aus. Am Start waren 29er, 49er FX, 49er und Musto Skiffs. Niklas und Alisa Engelmann vom YC Langenargen holten sich am Starnberger See auf Anhieb den Sieg in ihrer neuen Bootsklasse 49er FX. Bei den 29ern war vom YCL Christoph Winkelhausen am Start.

Die Meisterschaften begannen mit Warten auf Wind: Keine Wettfahrt am ersten Tag, immerhin eine am zweiten, dann gab’s eine Folge von Regatten. Spannung noch mal am letzten Morgen: Sturmwarnung! Doch gegen Mittag ging es für weitere Läufe auf den See. Mit neun bzw. zehn Wettfahrten konnte eine reguläre Meisterschaft unter anspruchsvollen Bedingungen durchgeführ werden. Alisa und Niklas legten am dritten Tag mit vier ersten Plätzen eine solide Grundlage für ihren souveränen Sieg. Mit 16 Punkten Vorsprung wurden sie verdient Deutscher Meister vor Moritz Buck und Luca Schneider (YC Radolfzell).

Bei den 29ern sahen die gemäßigten Windbedingungen an den ersten beiden Regattatagen die Leichtgewichte unter den Nachwuchsseglern beeindruckend vorn. Mit stärker aufkommendem Wind am Finaltag zeigte sich dann aber doch die Routine der erfahreneren Crews, sodass das Endergebnis noch einmal gründlich durcheinandergewirbelt wurde. Deutsche Meister wurden Finn Walter und Marcus Borlinghaus (Münchner YC). Christoph Winkelhausen startete mit Interims-partner Philipp Wrobel (SV Staad), eigentlich ebenfalls Steuermann. Da sie als Team kaum aufeinander eingespielt waren, war eine Topplatzierung nicht zu erwarten und Platz 16 von 43 Teilnehmern ein adäquates Ergebnis.