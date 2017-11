Schwimmen Sophia Küchle wird sieben Mal Bezirksmeisterin

Die Schwimmer des SV Friedrichshafen erringen bei den Südwürttembergischen Meisterschaften insgesamt 40 Medaillen.

Bei den Südwürttembergischen Meisterschaften, die am in Balingen ausgeschwommen wurden, ragte einmal mehr Sophia Küchle mit sieben Meistertiteln bei sieben Starts aus dem 15-köpfigen Team des SV Friedrichshafen heraus.

Vierzehn Vereine aus Südwürttemberg meldeten knapp 300 Aktive zu den Bezirksmeisterschaften, die an zwei Tagen über 1600 Starts absolvierten. Herausragende Schwimmerin des Häfler Teams war einmal mehr die Allrounderin Sophia Küchle (Jahrgang 2001), die über die Schmetterlings-, Rücken-, Freistil- und Lagenstrecken sieben Meistertitel gewann. Besonders hervorzuheben ist ihre Zeit auf der 100m-Strecke im Schmetterling (1:07,79 min) sowie 100m Freistil. In 1:01,84 min ist für sie die Minutenschallgrenze in absoluter Reichweite, die sie dann als erste SVF-Aktive unterbieten kann.

Zweimal Gold über 50m und 200m Rücken, sowie vier Mal Silber erkämpfte sich Romy Kiefer (2009), eines der größten Nachwuchstalente des SV Friedrichshafen. Auch Anna Leupold (2000) siegte zwei Mal (100m Rücken und 50m Freistil) und gewann noch eine weitere Silbermedaille. Mit fünf Podiumsplätzen zeigte Lilli König (2002) ihr großes Potenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist. Weitere Silber- und Bronzemedaillen erschwammen sich Pauline Döschel (2006), Gwendolyn Schmauder und Lina Szilovics (beide 2005) sowie Aliena Knecht (2003).

Bei den Jungs konnte sich Matthias Matmuja (2000) mit Gold über 50m Rücken in die Siegerlisten eintragen. Mit zusätzlich drei Bronzemedaillen war er der Erfolgreichste der männlichen Starter des SVF. Ebenfalls Podiumsplätze errangen Marcel Poness und Felix Manz (beide 2006), Lukas Karatas (2003) und Leon Stockhammer (2001). Knapp am Podium vorbei schwammen Lukas Klimt (2004) und David Stroh (2002).

Die Gesamtbilanz mit 40 Medaillen, die die 15 Aktiven des SV Friedrichshafen errangen, zeigt einmal mehr, dass die Häfler Schwimmer in Südwürttemberg mit zur Spitze in den Jahrgängen 2000 und jünger zählen.