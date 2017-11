Regionalsport See Ost So klar ist die Sache für den SV Beuren nicht

Der Tabellenvierte empfängt am Sonntag den Elften der Fußball-Bezirksliga, will aber dennoch nicht von einer Favoritenrolle sprechen.

Fußball-Bezirksliga: SV Beuren –SG Argental (Sonntag, 14.30 Uhr).- Nimmt man die Tabelle als Maßstab, n würde man von einer klaren Sache für Beuren sprechen. Die Allgäuer haben mehr als Sichtkontakt zum Tabellenführer. Die Gäste vom Bodenseekreis befinden sich im hinteren Mittelfeld.

Der Eindruck könnte täuschen. In diesem Jahr ist vieles anders in der Bezirksliga Bodensee. Einen klaren Favoriten gibt es in dieser Saison nicht. Den totalen Underdog auch nicht. Im Prinzip könnte die halbe Liga noch aufsteigen. Gewisse Konstellationen vorausgesetzt, auch noch mehr als diese 50 Prozent. Vor der Saison wurde auch der SV Beuren in diese Position gedrängt, einer der Favoriten zu sein. „Wir, die Führungsriege hat das intern runtergehalten, weil wir wussten, dass uns drei Leistungsträger lange ausfallen“, erklärt Marco Mayer, Spielertrainer des SV Beuren. Mayer weist auf andere. Etwa auf den SV Kressbronn, der das Potenzial habe, oben mitzuspielen, der taktisch und spielerisch mächtig zugelegt habe in den vergangenen Jahren. Oder der TSV Meckenbeuren, der lange Tabellenführer war, oder der FC Leutkirch, der momentan Platz eins belegt. Oder der SC Unterzeil-Reichenhofen, der nach einem schwachen Start gerade das Feld von hinten aufrollt. Oder doch der SV Beuren? Der, wenn er die beiden Nachholspiele gewinnt, plötzlich Tabellenführer wäre, nachdem andere nicht konstant genug waren, den Spitzenplatz zu behaupten.

Wie auch immer. Festzuhalten bleibt, dass es diese Saison günstiger wäre, den Aufstieg ins Visier zu nehmen. Der große Favorit fehlt. Und für die kommende Saison muss die Bezirksliga Bodensee prominente Absteiger befürchten. Die Trauben dürften dann höher hängen als jetzt. Wie auch immer, der Weg zum Titel ist auf alle Fälle noch weit. Der zum Klassenerhalt ebenso. Siege nähren die Hoffnung.

Das gilt auch für den SV Beuren, der am Sonntag die SG Argental erwartet, wenn der Wettergott ein Erbarmen mit den Kickern haben sollte. „Momentan sieht die Sache nicht so gut aus. Für Sonntag sind wieder Niederschläge, Schnee, vorausgesagt“, berichtet Marco Mayer. Und der Kunstrasenplatz in Isny wäre wohl nicht zu nutzen, weil der FCI zeitgleich selbst darauf spielen soll. Wenn das Spiel stattfinden sollte, dann, so Mayer, steht dem SV Beuren keine leichte Aufgabe bevor. „Auch Argental kann an guten Tagen jeden schlagen und ist schwer zu spielen. Vergangene Saison haben wir nach einer 4:0-Führung 4:4 gespielt.“