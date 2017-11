Regionalsport See Ost Simon Tischer ist "stolz auf das Resultat"

Regionalsport See Ost

VfB Friedrichshafen gewinnt das Topspiel der Volleyball-Bundesliga mit 3:0. SWD powervolleys Düren macht am Samstag vor 2100 Fans in der ZF-Arena zu viele Fehler und ist chancenlos beim 16:25, 17:25 und 22:25.

Volleyball-Bundesliga: VfB Friedrichshafen – SWD powervolleys Düren 3:0 (25:16, 25:17, 25:22). – Auch der Tabellenzweite hat es nicht geschafft, weder den Thron des Tabellenführers anzusägen, noch den VfB Friedrichshafen vom Bundesliga-Herrschersitz zu stoßen. Im Gegenteil. Das Spitzenspiel vor 2100 Zuschauern in der ZF-Arena war eine klare Sache für den Gastgeber. „“Ich hatten ein schwierigeres Spiel erwartet“, fasst VfB-Trainer Vital Heynen 78 Minuten Volleyball zusammen, in denen seine Mannschaft nur selten richtig unter Druck gesetzt wurde.

Als Partie der ähnlich spielenden Mannschaften war das Duell in Friedrichshafen angekündigt worden. Während Simon Tischer (Zuspiel), Bartlomiej Boladz (Diagonal, Daniel Malescha war verletzt gar nicht im Kader), Andreas Takvam, David Sossenheimer (beide Annahme und Außenangriff), Jakob Günthör, Scott Kervorken (die Mittelblocker) und Libero Markus Steuerwald ihrem Ruf gerecht wurden, blockstark und abwehrsicher viele Bälle nicht nur im Spiel hielten, sondern sie konsequent zu Punkten machten, blieben die Dürener vieles schuldig.

Schon nach wenigen Ballwechsel im ersten Durchgang hatte sich der VfB mit gutem Aufschlägen von Boladz Respekt verschafft (8:5). „Wir sind von Anfang an in die Defensive gedrängt worden“, sagte Stefan Falter. Die Annahmequalität habe gefehlt, moniert der SWD-Trainer, und dann „sei es eine einfache Sache“, die Partie so deutlich zu verlieren. Friedrichshafen ließ sich auch vom Zwischenspurt der Gäste nicht irritieren (11:12), hatte zur zweiten Technischen Auszeit wieder Abstand zwischen sich und Düren gebracht (16:13). Die Taktiktafel von Trainer Vital Heynen blieb blütenweiß rein, seine Spieler machten alles richtig. Den ersten Satzball versemmelte der Pole noch, den zweiten machte Boladz zum 25:16. Eine klare Ansage, dieses Resultat.

Und eine Aufforderung an Düren, nach dem Wechsel mehr zu tun. Das besann sich seiner Qualität, sorgte mit gutem Service für einige Unruhe im Friedrichshafener Annahmeriegel. Vor allem Andreas Takvam, der Norweger ist ja vom Mittelblock auf die Annahmeposition gewechselt, geriet nun immer stärker unter Druck. Dem hatte er im ersten Durchgang noch standgehalten, jetzt aber war Schicht (5:8). „Ich bin ein verrückter Trainer“, hatte Vital Heynen vor der Partie gesagt .“Der macht manchmal verrückte Sachen.“ So verrückt aber ist der Belgier aber auch wieder nicht, den Ausgang des Spitzenspiels zu gefährden. Takvam wurde von Athanasios Protopsaltis ersetzt (3:7). Die Annahme stand wieder, Zuspieler Simon Tischer hatte nun weniger heikle Bälle punktgenau an den Mann zu bringen. Entsprechend unwiderstehlich die Aufholjagd des VfB (16:13, 20:15, 24:17), die zu einem erneut deutlichen Satzgewinn führte.

Macht Düren wenig Fehler, entwickelt sich ein Duell auf Augenhöhe. Spannend, lange Zeit ohne Entscheidung der dritte Satz (7:8, 14:16, 18:20). Dann wurde Dirk Westphal von Simon Tischer geblockt, startete ausgerechnet einer der Erfahrensten im powervolley-Dress eine Fehlerrallye, die auch diesen Satz an den VfB Friedrichshafen gehen ließ. Protopsaltis, der MVP des VfB, beendete das Spitzenspiel, das nicht wirklich eines war, mit einem krachenden Schmetterschlag zum 25:22 und 3:0.

Das Ergebnis „kann ich nicht akzeptieren“, ärgerte sich Stefan Falter darüber, wie „bucklig und passiv“ sich seine Mannschaft verhalten habe. Ganz anders sieht das Zuspieler und VfB-Kapitän Simon Tischer: „Ich bin stolz auf dieses Resultat.“