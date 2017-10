Regionalsport See Ost Siegfried Bareth: Eine lange Geschichte von sportlichem Ehrgeiz

Tennis-Quereinsteiger Siegfried Bareth feiert am Freitag seinen 90. Geburtstag. Von Aufhören kann beim ehrgeizigen Sportler jedoch nicht die Rede sein.

Tennis: Siegfried Bareth, dieser Name steht in Friedrichshafen seit Jahrzehnten für Spitzensport. Dabei begann er seine internationale Laufbahn auf dem Court erst, als er seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte. 25 Jahre später könnte der Senior vor dem Fernseher sitzen und auf ein schönes Leben zurück schauen. Weit gefehlt: Dieser Tage feiert er seinen 90. Geburtstag, von aufhören will er jedoch nichts wissen. Selbstverständlich ist er stolz auf das Erreichte, aber warum sollte nun Schluss sein? „Natürlich zwickt es hier und da, trotzdem stehe ich morgen wieder um acht Uhr auf und trainiere.“ Das Leben von Siegfried Bareth ist eine Geschichte von Ehrgeiz.

Mit 13 Jahren fühlte er sich dem Sport hingezogen. Ein Weitsprung auf 5,13 Meter brachte den jungen Sportler in die Leichtathletik-Endauswahl des Landes nach Stuttgart. Gebremst wurde die Laufbahn, als der Krieg ausbrach. Bareth wurde 1944 in Wilhelmshaven zur Kriegsmarine eingezogen. Es folgte die Gefangenschaft in England. Dies konnte ihn nicht aufhalten. Bareth wollte nach Hause, er startete einen Fluchtversuch, der gelang.

Kaum zurück in Friedrichshafen widmete sich der in Neu-Ulm Geborene dem Sport. Der Ehrgeiz hatte ihn wieder gepackt. An seiner Fußballerlaufbahn lässt sich deutsche Geschichte verfolgen. Ab 1947 spielte er in der Zonenliga, der Oberliga der französischen Besatzungszone. Die war für ihn mit einem Schlag zu Ende. Mit Dreißig, die Bandscheibe. „Für mich brach eine Welt zusammen“, erinnert sich Bareth. Doch er kämpfte sich aus seinem emotionalen Loch. Neue Welten eröffneten sich mit Beruf und Familie. Ganz lassen konnte er den Sport allerdings nicht. Er fuhr Go-Kart-Rennen.

Was Bareth ein paar Jahre vor der Rente startete, ist eindrucksvoll. 1978 griff der Ehrgeiz mal wieder nach ihm und er das erste Mal zum Tennisschläger. Bis heute ließ er diesen nicht wieder los. Sein erstes Seniorentunier bestritt er mit 65 Jahren. Auch im fortgeschrittenen Alter zeigte Bareth noch einmal seinen großen Ehrgeiz, errang zwölf internationale Titel. 2008 wurde er in die U-80-Nationalmannschaft berufen und schaffte es 2014 auf Platz zwei der deutschen Tennisrangliste (U 85).

Bareth lebt heute in Ailingen. Hier spielt er für den TC Ailingen, als einziger internationaler Spieler. Ein Umstand, der auch der Politik nicht verborgen blieb. 2013 wurde er von Landes-Sportminister Andreas Storch für seine internationalen Erfolge geehrt. 2016 folgte die Ehrenmitgliedschaft im TSG Ailingen. Besonders stolz ist Bareth jedoch auch auf den Ehrenbrief der Gemeinde in diesem Jahr. Auszeichnungen, die ihn nur noch bestärken. Sobald die Feierlichkeiten zu seinem 90. Geburtstag heute abgeschlossen sind, geht es wieder ins Training. Solange sein Körper es mitmacht, will er Tennis spielen. Damit dies gelingt, heißt es auch im kommenden Lebensjahr wieder: Ab acht Uhr trainieren. So ist das mit dem Ehrgeiz.