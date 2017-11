Regionalsport See Ost Siegesserie des VfB Friedrichshafen ist beendet

Friedrichshafener Landesligafußballer unterliegen dem SV Ochsenhausen mit 1:2. Trotz der Niederlage im letzten Spiel 2017 schauen Trainer und Spieler auf eine gute Hinrunde.

Fußball-Landesliga: SV Ochsenhausen – VfB Friedrichshafen 2:1 (1:1). – Es hat nicht sollen sein. Im letzten Spiel des Jahres, der VfB ist nächste Woche spielfrei, hat die Mannschaft von Trainer Christian Wucherer ihre stolze Siegesserie und Bilanz nicht fortsetzen können. Der Tabellendritte ist beim SV Ochsenhausen unterlegen und musste Rang drei an Weiler abgeben.

„Wir haben nicht so gut gespielt wie noch die vergangenen Wochen“, kommentierte der VfB-Trainer das ein wenig enttäuschende Resultat. „Unser Niveau war nicht so hoch.“ Ein Grund für eine Niederlage, über die sich der „VfB Friedrichshafen nicht beschweren“ dürfe, so Wucherer, die Mannschaft müsse sich an die eigene Nase fassen.

Chancen, die Serie fortzusetzen, mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen, die seien da gewesen auf dem „sehr kleinen Kunstrasenplatz“, ärgert sich der VfB-Coach schon ein wenig. Doch hätten sich seine Mannen „den Schneid in den Zweikämpfen abkaufen lassen“. Zumindest in den ersten 45 Minuten. Nach dem Wechsel aber sei seine Mannschaft „optisch überlegen“ gewesen, habe einige „riesige Dinger“ herausgespielt. Aber daraus konnten die Fußballer vom Bodensee kein Kapital schlagen. Dennis Nikic hatte seine Farben schon früh in Führung gebracht, Oliver Wild nur wenig später das 1:1 erzielt, nachdem die Friedrichshafener mehrfach die Lage nicht hatten klären können. Als ein „unnötiges Tor“ bezeichnete Wucherer deshalb den Ausgleich.

Unnötig aus seiner Sicht auch der Pfiff des Schiedsrichters wenige Minuten nach Wiederbeginn. „Er hat bei unserem 2:1 abseits gepfiffen, obwohl der Ball vom Gegner gekommen ist.“ Pech hatte der VfB auch bei den nachfolgenden zwei „riesigen Chancen“. Da habe der Ochsenhausener Torspieler Alexander Aumann mit „sensationellen Paraden“ den Ausgleich und Rückstand seiner Mannschaft verhindert. Nachdem es vorn nicht geklappt hatte mit dem Erfolg, musste Wucherer mitansehen, wie seine Mannschaft kurz vor Ende der Partie in einer „Situation ganz schlecht“ sich verhalten habe. „Da sind wir in einen Konter gelaufen, nachdem wir den Ball leichtfertig hergegeben haben.“ Das passiere mal, sagt der Friedrichshafener Trainer.

Mag ja sein. Schade nur, dass das gerade im letzten Spiel des Jahres passieren musste und – für den Moment – der guten Vorrunde einen Kratzer in den glänzenden Lack geritzt hatte. David Mayer hatte für die Platzherren auf 2:1 erhöht. Und Ochsenhausen verteidigte den knappen Vorsprung bis ins Ziel, hatte einen Lattentreffer und der VfB noch „zwei einhundertprozentige Chancen“ nicht genutzt.

Bei aller Enttäuschung über die zu Ende gegangene Siegesserie, Christian Wucherer bleibt realistisch. Es sei nicht zu übersehen gewesen, dass der VfB Friedrichshafen die vergangenen Wochen „nah am Maximum“ gespielt habe. Was der Coach damit sagen will, ist, dass kein Team, das zuletzt auch noch durch Verletzungen geschwächt sei, stets am Limit spielend erfolgreich sein kann. Da aber die Saison 2017 nicht nur von einem Spiel aus beurteilt werden sollte, kann, wird und darf Christian Wucherer und der VfB mit dem Erreichten absolut zufrieden sein. – Tore: 0:1 (19.) Nikic, 1:1 (24.) O. Wild, 2:1 (80.) Mayer. – Schiedsrichter: Milz. – Zuschauer: 100.

VfB Friedrichshafen: Holzbaur, Heimgartner, Metzler, U. Tuncay, Strom, N. Di Leo, Hohmann, Nikic (77. Genua), Weissenbacher, Booch, (46. Gebhard) Schmitz (84. Abadzic).