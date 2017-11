Regionalsport See Ost Siegesserie des SV Friedrichshafen in Mengen ist gerissen

Siegesserie des SV Friedrichshafen in Mengen ist gerissen

Regionalsport See Ost

Schach-Landesligist SV Friedrichshafen verliert nach zehn Jahren wieder ein Duell gegen Mengen. Der Gastgeber gewinnt die Partie mit 5,5:3,5.

Schach-Landesliga: SF Mengen –SV Friedrichshafen 5;5:3,5. – Die Reise nach Mengen zum vierten Spieltag war durch den ersten Schnee im November zwar erschwert, die Statistik der vergangenen Jahre sprach für die Gäste, denn der letzte Sieg der Mengener gegen Friedrichshafen lag in der Saison 2007/2008, als genau zehn Jahre zurück. Damals gewann Mengen 4,5:3,5. Der Gastgeber zeigte sich erneut sehr kämpferisch.

Gerhard Oberle geriet bereits in der Eröffnung unter die Räder und gab früh auf. Dietmar Heilinger spielte wieder eine sehr interessante Partie mit zahlreichen komplizierten Kombination, die möglicherweise zum Matt geführt hätten. Aber er verlor in einer gewonnen Stellung auf Zeit. Kurz darauf unterlag Swetlana Balz, nachdem sie die gegnerische Dame in ihre Stellung hatte eindringen lassen. Roman Zeller wurde anfangs einem starkem Pressing ausgesetzt, der Mengener agierte sehr aktiv aus der Eröffnung heraus. Doch dann wurde er immer passiver, machte wenige unnötige Züge, die der Friedrichshafener Kapitän nutzte, um die Dame, weitere Figuren und die Partie zu gewinnen.

Gar nicht so schlecht sah es für Reiner Schnorrberger aus, aber sein Gegner besetzte das Zentrum, drang mit dem Springer in die Stellung. Der gegnerische Läufer machte auf dem Königsflügel zusätzlich zu schaffen. Irgendwann musste Schnorrberger seine Leichtfigur abgeben, um einem Matt zu entgehen. Die Niederlage war nicht mehr abzuwenden. Helmut Strehlau spielte ein Endspiel mit Springer gegen einen Läufer. Er geriet in Zugzwang, verlor seine Bauern, hatte danach gegen die Bauernübermacht des Gegners keine Chance mehr. Eberhard Böckler einigte sich auf ein Remis, nachdem es klar war, dass zumindest auf ein Mannschaftsremis keine Aussicht mehr bestand. Als letzter beendete Frank Dangelmayer seine Partie. Mit drei Bauern gegen null Bauern war das Spiel eigentlich für ihn entschieden, aber sein Gegner gab nicht auf. Hochkonzentriert, konsequent wurde der letzte Punkt für Friedrichshafen erspielt. Mit dem 5,5:3,5 beendet SF Mengen seine Niederlagenserie gegen den SV Friedrichshafen.