Regionalsport See Ost Sieben Medaillen für Kämpfer des BSV Friedrichshafen

Viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze holt der Friedrichshafener Taekwondoklub bei den Croatia Open. Bestes Ergebnis der Vereinsgeschichte in Zagreb.

Taekwondo: Mit sieben Medaillen und dem besten Ergebnis der Vereinsgeschichte bei einer Croatia Open, einem G-1-Weltranglistenturnier, kehren die Kämpfer des BSV Friedrichshafen aus Zagreb (Kroatien) zurück. Stolze vier Titel, zwei Silbermedaillen und einen dritten Platz stehen auf dem Erfolgskonto der BSV-Trainer Boris Winkler, Dimitrij Schmidt und Markus Kohlöffel.

In der Damenklasse bis 57 Kilogramm konnte die erst 17-jährige Jolanta Tarvida einen Sensationserfolg verbuchen. Sie schlug die Drittplatzierte der Croatia und Serbia Open aus Zagreb, Paula Krsnik (26:5), die Olymia-Fünfte, Vize-Weltmeisterin, zweifache Europameisterin und Bronzemedaillengewinnerin der Europaspiele aus Schweden, Nikita Glasnovic (8:3), die US- und Serbia-Open-Gewinnerin aus Dänemark, Louise Christensen (20:0), die Zweitplatzierte der Polish und Luxor Open aus Serbien, Aleksandra Radmilovic (20:0), und die dreifache Europameisterin aus Kroatien Bruna Vuletic (19:14).

Ihre Schwester Inese Tarvida stieß in derselben Gewichtsklasse über die Europameisterin aus Kroatien, Anamarija Runtic (13:5), die Siegerin der Egypt und Alexandria Open aus Frankreich, Clara Mallen (14:7), und die zweifache Europameisterin sowie Grand-Prix-Drittplatzierte aus Polen, Patrycja Adamkiewicz (7:5), ins Halbfinale vor, wo sie sich der dreifachen Europameisterin Bruna Vuletic aus Kroatien geschlagen geben musste (12:17).

Bei den Herren bis 87 Kilogramm dominierte Yassine Trabelsi seine Begegnungen. Er besiegte den sechsfachen Deutschen Meister und Europameisterschaftsdritten Cem Ünlüsoy (34:24), den Australier Arash Mozhdeh Jouybari (23:0), den Europameister aus der Türkei, Muhammet Sari (18:2), und den Sieger der Commonwealth Meisterschaften sowie Bronzemedaillengewinner der Panamerikanischen Meisterschaften aus Kanada, Jordan Stewart (34:0).

Abdoul Razak Issoufou Alfaga bezwang in der Schwergewichtsklasse über 87 Kilogramm den Deutschen Vizemeister Marek Langer, den Zweitplatzierten der Polish und Moldova Open aus Serbien, Danilo Vukelic, und den Sieger der Palestine sowie Fujairaj Open sowie des WTF President's Cup auf Afrikaebene, Hamza Kattan, aus Jordanien (9:7).

In der Jugend bis 44 Kilogramm setzte sich Vera Kachowitsch gegen die Europameisterin Aya Bouhmida aus den Niederlanden (14:6), die Drittplatzierte der Belgian Open, Lara Petek aus Kroatien (12:8), die Deutsche Meisterin und zweifache Vize-Europameisterin Shayna Guerra (29:8) sowie die Croatia- und Austrian-Open-Gewinnerin Nika Kopjar aus Kroatien (20:4) durch.

Im Finale unterlegen war Rhonda Nat in der Damenklasse bis 62 Kilogramm der Weltmeisterin, Jugend-Olympiasiegerin und EM-Dritten aus Kroatien, Ivana Babic (3:14). Zuvor wies sie die Kroatin Andrea Begic (10:2), die Italienerin Natalia D´Angelo (12:6), die Weltmeisterschaftsdritte aus Serbien, Nadja Savkovic (10:4), und die Drittplatzierte der Croatia Open, Sandra Milosavljevic aus Slowenien (22:8), in ihre Schranken. Weiteres Silber ging durch Siege über die Österreicherin Kathrin Jirka (11:2), die Zweitplatzierte der Croatia Open, Magdalena Zilic (7:6), und die German-Open-Zweite Dagmara Haremza aus Polen (17:1) an Celine Schmidt in der Jugend bis 63 Kilogramm, bevor sie der Europameisterin und Vize-Weltmeisterin aus Serbien, Nadica Bozanic (0:20), unterlag.

In der Vorrunde ausgeschieden waren Devin Schulz (Herren bis 54 Kilogramm) gegen den Italiener Simone Caliri (19:21), Leon Schulz (Jugend bis 59 Kilogramm) gegen den Italiener Antonio Maggio (20:23), Angelika Suchan (Kadetten bis 51 Kilogramm) gegen die Croatia-Open-Dritte und spätere Siegerin Klara Kovac (0:10), Kevin Kellermann (Kadetten bis 49 Kilogramm) gegen den Kroaten Hrvoje Pazin (5:11) und Daniel Drosdowski (Kadetten bis 37 Kilogramm) gegen den Croatia- sowie Austrian-Open-Zweiten und späteren Sieger Mateo Pratljacic (9:12).