Regionalsport See Ost Serie im Zeppelinstadion fortsetzen

Die A-Junioren des VfB Friedrichshafen haben am Sonntag Heimrecht gegen den SC Tuttlingen. Auch die B- und C-Junioren haben am Wochenende ein Heimspiel.

Juniorenfußball, A-Jugend, Verbandsstaffel: VfB Friedrichshafen – SC Tuttlingen (Sonntag, 10.30 Uhr, Zeppelinstadion). – Nachdem es Anfang der Saison bei der A-Jugend in der Verbandsstaffel nicht so recht lief, scheint es, als ob sich die Mannschaft stabilisiert habe. Dies hat sich in den vergangenen drei Begegnungen deutlich gezeigt. Es gab ein Unentschieden und zwei Siege. Die Chance, auch im vierten Spiel hintereinander ohne Niederlage zu bleiben, ist durchaus da. Die Gäste stehen auf Platz elf und somit auf dem ersten Abstiegsplatz. Aus den bisherigen neun Spielen haben sie acht Punkte geholt. Mit 20 Treffern haben in der 14-Vereine-Liga nur fünf Mannschaften mehr Tore erzielt. Aber die fünf Niederlagen fielen denkbar knapp aus, und: Mit den Gästen haben die Friedrichshafener noch eine Rechnung offen. Im Pokal gewannen sie mit 4:1, wobei das Ergebnis den Spielverlauf keinesfalls widerspiegelt. Wenn die Gastgeber an den momentanen Lauf anknüpfen können, dann müsste ein Heimsieg möglich sein. Dass die A-Jugend und Trainer Ingo Martin das schaffen können, zeigte das hervorragende Spiel vergangenes Woche beim 3:2-Sieg in Ravensburg.

B-Jugend, Verbandsstaffel:VfB Friedrichshafen – FC Horb (Sonntag, 12.00 Uhr, Zeppelinstadion). – Die Gäste sind Aufsteiger und mussten zur Kenntnis nehmen, dass in der neuen Liga ein anderer Wind weht. Sie stehen mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der VfB nimmt den siebten Platz ein. Mit seinen 17 Punkten führt er das dicht gedrängte Mittelfeld der Tabelle an. Trainer Peter Riedlinger und der Sportliche Leiter Boban Savic haben bei einigen Spielern mehr Disziplin und Leistung eingefordert und mussten jetzt entsprechende Maßnahmen ergreifen. „Man muss in dieser Liga jeden Gegner ernst nehmen und dies gilt auch für diese Partie. Ich bin guter Dinge, dass wir einen Heimsieg einfahren werden“, sagt VfB-Trainer Peter Riedlinger.

Landesstaffel, C-Junioren: VfB Friedrichshafen – TSG Ehingen (Samstag, 14 Uhr, Zeppelinstadion). – Ebenfalls ein Heimspiel hat die C-Jugend. Zu Gast ist die TSG Ehingen. Die Teams belegen derzeit Platz fünf und sechs mit je zehn Punkten. Beide könnten also die Punkte gut gebrauchen, denn zum ersten Abstiegsplatz sind es nur sechs Zähler Abstand. Für die Friedrichshafener könnte es in dieser Situation ein Vorteil sein, dass sie ein Spiel weniger ausgetragen haben. Es steht die Partie gegen Aufsteiger FV Weißenhorn noch aus. Bei der momentanen Verfassung und den zuletzt guten Ergebnissen kann dieC-Jugend des VfB Friedrichshafen einen Heimsieg einfahren.