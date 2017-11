Regionalsport See Ost Selbst der eine Punkt ist enttäuschend für die Towerstars

Die Ravensburg Towerstars geben einen 3:0-Vorsprung noch aus der Hand und verlieren 4:5. Vermeidbare Strafzeit in der Verlängerung sorgt für die Entscheidung in Dresden.

Eishockey-DEL-2: Dresdner Eislöwen – Ravensburg Towerstars 5:4 n.V. (0:2, 3:1, 1:1 ).

Früh aufstehen hieß es für die Towerstars, aufgrund des Feiertages in Sachsen begann die Partie um 17 Uhr.

Im ersten Spielabschnitt präsentierten sich die Spieler von Trainer Jiri Ehrenberger aber von Beginn an hellwach. Sie ließen die Eislöwen mit aggressivem Vorchecking nicht ins Spiel kommen und durften nach sechseinhalb Minuten verdientermaßen das 1:0 bejubeln. Brian Roloff hatte hinter dem Tor energisch nachgesetzt und den in den Rückraum zurückgelegten Pass verwertete Sören Störm. Bedingt durch etwas umstrittene Strafzeiten agierte Dresden danach in einer gewissen Trotzreaktion und und kam ebenfalls zu guten Chancen. Doch Towerstars-Goalie Jonas Langmann bewies gutes Stellungsspiel. Die richtige Antwort auf eine starke Dresdener Phase hatte Daniel Schwamberger (14). Die vierte Sturmreihe der Towerstars hatte sich energisch im gegnerischen Drittel festgesetzt und traf eiskalt zum 2:0. „Wir haben uns für einen guten und konzentrierten Start belohnt“, zeigte sich Ko-Trainer Christopher Oravec zufrieden.

Auch zu Beginn des zweiten Drittels wirkten die Towerstars in fast allen Belangen agiler und bissiger. Das wurde schon nach drei Minuten belohnt, als Mathieu Pompei auf „schmutzige“ Art zum 3:0 einnetzte. Der kanadische Stürmer schlenzte hinter dem Tor Torhüter Marco Eisenhut den Puck an den Rücken. Nur 55 Sekunden später sollte das Spiel eine nicht unbedingt zwingende Wende nehmen. Marc Schmidpeter zog bei einem gegnerischen Break die Notbremse, die Überzahl nutzten die Hausherren zum 1:3. Jetzt lief bei Dresden so ziemlich alles glatt, bei den Towerstars nichts mehr. Zunächst fälschte Huard einen Schlenzer zum 2:3 ab, wenig später glich erneut Huard aus. Die Pause kam zur rechten Zeit.

Die Towerstars wirkten zu Beginn des Schlussabschnitts träge, Dresden hatte die klareren Chancen. Die Partie fand aber wieder ihr Gleichgewicht, bis fünf Minuten vor Ende. Steve Hanusch spielte einen Pass Marke Bogenlampe ins Ravensburger Drittel und der Puck schlug derart kurios auf, dass Alexander Höller sein Solo im zweiten Nachschuss zum 4:3 abschloss. Ravensburg steckte nicht auf, knapp drei zwei Minuten später fälschte Robin Just einen Pass von Zucker zum 4:4 ab. Immerhin war ein Punkt gesichert. Dass es nicht einen weiteren in der Verlängerung gab, war der fehlenden Cleverness geschuldet. Kilian Keller leistete sich ein Beinstellen, in Überzahl hämmerte Häller eine Direktabnahme zum 5:4 unter die Latte. „Uns hat ab dem zweiten Drittel die Härte in den Zweikämpfen gefehlt, das hat den Gegner wieder ins Spiel gebracht“, resümierte Oravec enttäuscht mit dem Punkt.

– Tore: 0:1 (06:30) Sturm (Roloff, Lapsansky), 0:2 (13:57) Schwamberger (Schmidpeter, Kruminsch), 0:3 (23:13) Pompei (Schwamberger), 1:3 (24:08) Rupprich (Pielmeier, Rajala, 5:4), 2:3 (29:30) Huard (Hanusch, Schiemenz), 3:3 (32:21) Huard (Schiemenz, Siddall), 4:3 (54:58) Höller (Hanusch), 4:4 (57:12) Just (Zucker, Pozivil), 5:4 (61:32) Höller (Kramer, Siddall, 4:3). – Strafzeiten: Dresden: 8, Ravensburg 10. – Zuschauer: 2144.