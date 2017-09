Regionalsport See Ost Sechs Ailinger Turnriegen holen vier Medaillen

TSG Ailingen richtet den ersten Wettkampf der Schülerliga in der neuen Sporthalle aus, mit besten Bedingungen für Sportler und Zuschauer.

Turn-Schülerliga: Mit sechs Mannschaften ist die TSG Ailingen in die diesjährige Schülerliga gestartet. Am ersten von drei Wettkampftagen konnten die Mädchen zum ersten Mal in der eigenen Halle ihr Können vor Publikum präsentierten. Die TSG Ailingen als Ausrichter hatte endlich ein richtiges Heimspiel. Ohne aufwändigen Gerätetransport bot sie in der neuen Sporthalle beste Bedingungen für Sportler und Zuschauer.

Im ersten Durchgang starteten die Jüngsten in der F-Jugend mit Maja Bessen, Luana Gruenewald, Theresa Hartwich, Sarah Miller und Alissa Rubcov und sicherten sich mit 139,90 Punkten Platz zwei. Ebenfalls im ersten Durchgang startete die D-Jugend mit Rosalie Baumgartner, Jasmin Eisfeld, Ashley Henning, Ann-Sophie Miller und Lorena Schnippe. Auch sie sicherten sich in einem Teilnehmerfeld von 15 Mannschaften Platz zwei auf dem Siegerpodest mit stolzen 174,60 Punkten. Jeweils in ihrer Altersklasse erturnte sich Jasmin Eisfeld die beste Wertung am Sprung, Rosalie Baumgartner sicherte sich mit 15,20 Punkten die höchste Wertung am Schwebebalken und Lorena Schnippe turnte die beste Bodenübung.

Unter den 17 Mannschaften bei derE-Jugend waren zwei aus Ailingen. Trotz des großen Teilnehmerfeldes sicherte sich die E 2 mit Lea Daumann, Milena Litz, Florentine Mosch, Katarina Stoyanova und Valentina Röhr den elften Platz. Aufgrund von einigen Patzern neben ihrer souveränen Leistung rutschte die erste Mannschaft mit Inga Bestian, Malia Ense, Emma Jehle, Yolanda Jocham und Greta Rücker auf Platz neun ab. Die Mädchen und auch ihre Trainerin Anna Lena Kowalewski haben sich fest vorgenommen, bis zum nächsten Wettkampf an den Übungen zu feilen, um dann unter die besten sechs zu kommen.

Der Wettbewerb der ältesten Mädchen, C-Jugend und C offen, wurde im dritten und letzten Durchgang geturnt. Durch die Mannschaftsgröße machten sie sich das gerätespezifische Turnen zu ihrem Vorteil. Jedes Mädchen konnte sich auf seine stärksten Geräte konzentrieren und intensiv vorbereiten. Beide Mannschaften wurden mit einem Podestplatz belohnt. Die C-Jugend mit Julia Abt, Romy Butz, Elena Ioco, Tabea Merl, Alina Senft, Eva Traub und Evelyn Reinhardt erreichte Silber. Bronze gab es für die Mädchen der C-offen-Mannschaft mit Janika Braunger, Lina Frei, Lorena Ioco, Meike Meier, Laura Schnippe, Christina Strube, Leonie Rick und Nora Zeinar.