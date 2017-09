Fußball Schwarze Serie des Aufsteigers beendet

Ratzenried feiert seinen ersten Sieg in der Bezirksliga, der SV Kressbronn gewinnt trotz schlechter erster Halbzeit und Tabellenführer Meckenbeuren behält weiter seine weiße Weste an.

Bezirksliga: SV Kressbronn – SC Unterzeil-Reichenhofen 3:2 (0:2). – Ein Spiel, zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten waren die Gäste am Zug, in der zweiten die Gastgeber. „Das war eine katastrophale erste Halbzeit von uns. Null Zweikämpfe, wir hatten alles vermissen lassen, was im Fußball wichtig ist, nicht zu vergessen taktische Schwächen“, resümiert Stefan Krause, Coach der Gastgeber, nach der Partie, die bereits am Freitag ausgetragen wurde. Nach 45 Minuten hätte es auch 0:3 heißen können. In der Pause sei es etwas lauter gewesen, Spielerwechsel folgten. „In der zweiten Halbzeit war es dann richtig gut, meine Spieler hatten eine andere Körpersprache an den Tag gelegt“, so Stefan Krause. Spielentscheidend war wieder Marko Föger, der den 2:2-Ausgleich und wenig später das Siegtor erzielt hatte. In der Nachspielzeit hatte Gästekeeper Fabian Butscher die Rote Karte gesehen. Schiedsrichterbeleidigung. – Tore: 0:1 (4.) Breher, 0:2 (45.) Dreher, 1:2 (54.) Wiesener, 2:2, 3:2 (64./68.) M. Föger. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Felka.

SV Maierhöfen-Grönenbach – SV Seibranz 1:0 (1:0). – „Das war heute ein glücklicher Sieg gewesen. Die Gäste hätten sicher einen Punkt verdient gehabt“, sagt Volker Meffert vom SV Maierhöfen-Grünenbach. Die ersten 30 Minuten seien von den Gäste dominant gestaltet wurden. Seibranz sei klar die bessere Mannschaft gewesen, habe Chancen gehabt. Die Gastgeber hätten nur reagiert. „Danach sind wir dann besser ins Spiel gekommen. Kurz vor der Halbzeit dann das 1:0. Eckball, Kopfball, Tor“, berichtet Volker Meffert. Die zweite Halbzeit sei ausgeglichen gewesen mit Chancen auf beiden Seiten. – Tor: 1:0 (39.) Einsle. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Zürn.

TSV Meckenbeuren – SG Aulendorf 3:2 (1:1). – Der TSV Meckenbeuren gewinnt auch sein sechstes Spiel in dieser Saison. Gegen Aulendorf allerdings nur knapp. „Das war viel Arbeit und auch unser schlechtestes Spiel in dieser Saison. In den ersten halben Stunde waren wir gar nicht auf dem Platz“, sagt Daniel Schmid, Trainer der Gastgeber. Erschwerend sei hinzugekommen, dass man auf einen Gegner getroffen sei, der nur aufs Zerstören aus gewesen sei und dass man die beiden Stürmer Kai Zoyke und Nikolas Bochno austauchen habe müssen. „Positiv war, dass wir nach allen möglichen Nackenschlägen zurückgekommen sind“, erklärt Daniel Schmid. Katzenjammer bei der SG Aulendorf. „Das war heute eine ganz bittere Niederlage für uns“, meint Wolfgang Steinbach, Coach der Gäste. Die SGA sei spielbestimmend gewesen. Man hätte aufgrund der Torchancen gewinnen müssen. Dem Tabellenführer habe man wenige Chancen gewährt. „Da wir mit dem letzten Aufgebot angereist sind, zolle ich meinen jungen Spielern ein großes Lob“, bekräftigt Steinbach. Wegen der Personalknappheit reagierte Steinbach, setzte Stürmer Andreas Krenzler ins Mittelfeld und zwei junge Angreifer an seine Stelle. Die Youngsters hätten die Abwehr der Gastgeber kräftig beschäftigt. Leider sei es ihnen nicht geglückt, die Führung auszubauen, was möglich gewesen sei. – Tore: 0:1 (30.) Daiber, 1:1(33.) Wörner, 2:1 (42.) M. Müller, 2:2 (61.) J. Müller, 3:2 (81.) Jehle. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Ehing.

FC Leutkirch – SG Argental 3:1 (3:1). – Der Favorit aus dem Allgäu setzte sich gegen die SGA am Ende sicher durch. „Wir haben gut angefangen, haben auch verdient mit 1:0 geführt“, sagt Markus Bucher, Pressewart der SG Argental. Leutkirch sei verhalten gewesen, geradezu passiv. Dann kam es zu der Schlüsselszene, die die Vorzeichen deutlich veränderte. Gästespieler Simon Heimpel sah in der 20. Minute die Rote Karte, weil er im Strafraum den Ball mit der Hand spielte. „Er hat versucht, sich das Gesicht zu schützen“, erklärt Markus Bucher. Der darauf folgende Strafstoß bedeutete den Ausgleich. Zwei individuelle Fehler der Gäste seien den Gastgebern zur Hilfe gekommen. Zur Halbzeit stand es 3:1 für Leutkirch. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann gut gemacht, konnten die Partie offen gestalten, hatten auch zwei oder drei Möglichkeiten. Doch der Anschlusstreffer ist uns nicht gelungen“, sagt der SGA-Funktionär. – Tore: 0:1 (15.) D. Zamarco, 1:1, 2:1 (24./HS/41.) Biechele, 3:1 (44.) Yilmaz. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Schuster.

SG Kisslegg – SV Baindt 3:3 (1:2). – „Bei der Hinfahrt habe ich mir gedacht, dass ein Punkte heute nicht schlecht wäre. Nun aber nach dem Spiel sage ich, dass wir zwei Zähler verloren haben“, erklärt Armin Lauriola, ein Coach aus dem Trainerdreierteam des SV Baindt. Die Gäste seien besser ins Spiel gekommen, gingen sehr früh mit 1:0 in Front. „Kisslegg hatte in der erste Halbzeit eigentlich keine Chance gehabt, aber irgendwie doch ein Tor erzielt und damit ausgeglichen“, berichtet der Coach der Gäste. Kurz vor der Halbzeit allerdings ging der SV Baindt erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit hatten dann beide Mannschaften Chancen und erzielten gemeinsam drei weitere Treffer. „Wir waren wie schon in den vergangenen Wochen kämpferisch stark und dieses Mal auch spielerisch überzeugend“, freut sich Lauriola. In den letzten Minuten sei seinem Team etwas die Luft ausgegangen. Das müsse man noch etwas verbessern. – Tore: 0:1 (2.) Thoma, 1:1 (22.) Nadig, 1:2 (43.) Boenke, 2:2 (70.) Kant, 2:3 (71.) Goerigk, 3:3 (82.) Schuster. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Heyken.

TSV Ratzenried – SV Haisterkirch 3:1 (1:1). – Die schwarze Serie des Aufsteigers ist endlich zu Ende gegangen. Die Allgäuer kamen zu einem 3:1-Sieg über den SV Haisterkirch. „Es ist heute gut für uns gelaufen. Wir freuen uns riesig über den ersten Sieg in der Bezirksliga“, sagt Markus Steidle, Coach des Aufsteigers. Man habe heute nahezu alles perfekt gemacht, er hoffe, dass die Mannschaft nun in der Liga angekommen sei. „Wir waren von Beginn an gut im Spiel, gingen früh in Führung, behielten weiter die Oberhand, weshalb der Ausgleich eher wie aus heiterem Himmel kam“, resümiert der TSV-Übungsleiter. In der zweiten Halbzeit habe man etwas Zeit gebraucht, um wieder rein zu kommen, was der Mannschaft aber gelungen sei. Dann fiel das 2:1, wenige Minuten später das 3:1. Dann habe man die Sache gut zu Ende gespielt. Gut sei gewesen, dass man das gefürchtete Sturmduo der Gäste, Schuschkewitz und Frick, in Schach gehalten habe. – Tore: 1:0, 3:1 (3./67.) Körbach, 1:1 (19.) Frick, 2:1 (51.) Mayinger. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Karsioglu.

FC Isny – SV Beuren 1:3 (0:3). – Der SV Beuren hat dem großen Bruder aus der Kernstadt deutlich seine Grenzen aufgezeigt. „Wir sind sehr stark ins Spiel gekommen, haben viel Druck auf die Abwehrkette des FCI ausgeübt“, sagt Marco Mayer, Spielertrainer der Gäste. Nach einem Eckball ist dann das 1:0 gefallen. Ein weiterer Eckball führte zum 2:0. „Vor dem 3:0 hatten wir den Ball erobert, der dann zu mir gespielt wurde. Ich habe dann zwei Spieler aussteigen lassen, nach innen gepasst, wo ein Isnyer, der gegen den Ball grätschte, das Spielgerät ins eigenen Tor lenkte“, berichtet ein zufriedener Gästecoach. In der ersten Halbzeit sei Beuren klar spielbestimmend gewesen, so klar wie selten zuvor. „In der zweiten Halbzeit sind wir dann tiefer gestanden, haben dem Gegner den Ball überlassen“, meint Marco Mayer. Nach dem Ehrentreffer der Gäste habe es auf beiden Seiten nur noch wenige Möglichkeiten gegeben. – Tore: 0:1 (6.) Freiberg, 0:2 (9.) Prinz, 0:3 (14.) Eigentor, 1:3 (60.) Eigentor. – Zuschauer: 350. – Schiedsrichter: Grieser.

SV Mochenwangen – TSV Tettnang 3:2 (2:0). – „Wir haben an die Kompaktheit angeknüpft, wie wir sie in der letzten Woche in Beuren an den Tag gelegt haben, haben den Gegner dabei früh unter Druck gesetzt“, resümiert Patrick Hehn, Trainer des SV Mochenwangen. Gleich nach zwei Minuten sind die Hausherren in Führung gegangen. Noch in der ersten Halbzeit bauten sie den Vorsprung aus. „Bis zur 60. Minuten stand es dann 3:0, verdient, im Gegenteil, es hätte höher sein müssen“, erklärt der Trainer der Gastgeber. Bis dahin habe der TSV Tettnang keine Torchance gehabt. Danach kamen die Gäste besser zurecht, schafften noch zwei Tore. – Tore: 1:0 (2.) Spieß, 2:0 (16.) Müller, 3:0 (55.) Kaplan, 3:1 (56.) N. Maurer, 3:2 (72.) Weiß. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Benne.