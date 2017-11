Regionalsport See Ost Schütze/Deiring ertanzen den Bodensee-Cup

Die 20. Internationale Meisterschaft um den Bodensee-Cup im Discofox fand am vergangenen Wochenende in der Tanzschule No.10 in Friedrichshafen statt.

Tanzen: Die 20. Internationale Meisterschaft um den Bodensee-Cup im Discofox fand am vergangenen Wochenende in der Tanzschule No.10 in Friedrichshafen statt. Paare aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und der französischen Schweiz waren hier in vier Klassen am Start.

Aus der Tanzschule No.10 stellten sich sieben Paare dem großen Starterfeld. In der Beginnerklasse waren das Frank Engstler/Geyer Jessica, Fekix Stange/Annika Wenig und Thorben Küperspies/Diana Bilic. Alle starteten hochmotiviert in die Vorrunde, sichtlich nervös. Souverän konnten sich alle für die nächste Runde qualifizieren. Bis ins Finale schafften es Engstler/Geyer, Stange/Wenig und Küperspies/Bilic. Den vierten Platz bei ihrem ersten Turnier erreichten Küperspieß/Bilic. Dritter wurden Felix Stange und Wenig Annika. Sieger in der Beginnerklasse wurden Frank Engstler und Jessica Geyer.

Danach startete das Turnier der Risingstarklasse. In dieser Klasse starten Paare, die schon länger Discofox tanzen. Lars Sauerborn/Acelya Sürer, Andreas und Doris Zieghaus, Lorenz Ganser/Elisa Wulfhorst traten für No.10 an und erreichten alle das Halbfinale. Sauerborn/Sürer verpassten als Achte den Sprung ins Finale knapp. Dort ertanzten sich das Paar Zieghaus den siebten Platz. Ganser/Wulfhorst durften sich über den zweiten Platz freuen.

Der Höhepunkt des Turniertages war die Starklasse. Hier duellierten sich Paare auf der Tanzfläche, die Ende September schon an der Weltmeisterschaft teilgenommen hatten. Hilde Schütze und Karl Deining gingen für die Tanzschule No.10 an den Start. Bei diesem hohen internationalen Niveau wurde schon in den Vorrunden nichts geschenkt. Aber ohne Umwege qualifizierten sich Schütze/Deining für die Zwischenrunde. Jetzt zeigte sich, dass sie in letzter Zeit viele internationale Turniere getanzt hatten. Ruhig und sehr konzentriert präsentierten sie sich ins Finale der sechs besten Paare. Dort zeigten sie ihre neue Kür, die bei den internationalen Wertungsrichtern glänzend ankam. Hilde Schütze und Karl Deiring konnte es kaum glauben. Sie hatten sich in dieser Konkurenz durchgesetzt und die 20. Meisterschaft um den Bodensee-Cup gewonnen.