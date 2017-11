Regionalsport See Ost Sascha Hohmann in letzter Minute

Fußball-Torjäger des VfB Friedrichshafen gelingt das 1:0 im Zeppelinstadion. SV Mietingen war der erwartet undankbare Gegner in diesem vorletzten Landesligaduell vor der Winterpause.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – SV Mietingen 1:0 (0:0). – Das war für den Gastgeber ein hartes Stück Arbeit, eher er am Ende auf dem Kunstrasen im Zeppelinstadion als Sieger vom Platz gehen konnte. Und es war genau das eingetreten, was VfB-Trainer Christian Wucherer vermutet hatte: Von der ersten Minute an war zu sehen, dass die Gäste mit einer Taktik antraten, die es den Friedrichshafenern schwer machte. Sie zogen sich in die eigene Hälfte zurück, oft waren elf Spieler hinter der Mittellinie. Erst dort wurden die Gastgeber gestört, was davor passierte, interessierte die Mietinger nicht wirklich. Daher kam es auch, dass das gesamte Spiel über die Friedrichshafener etwa 70 Prozent Ballbesitz hatten.

Und Mietingen lauerte auf Fehler des VfB. Wehe, wenn sie in Ballbesitz kamen. Sofort wurden lange Bälle nach vorn gedroschen und sofort lösten sich drei Mann aus der Defensive. Drei Spieler, die mit ihrer Schnelligkeit für Gefahr sorgten. In der 18. Minute stand ein Mietinger plötzlich ganz allein vor VfB-Torhüter Heiko Holzbaur. Der lenkte dessen Schuss mit einem guten Reflex zur Ecke. Kurz darauf wieder ein langer Ball Richtung VfB-Sechzehner. Der Angreifer konnte vor dem Strafraum nur mit einem Foulspiel gebremst werden. Der Freistoß verfehlte das VfB-Tor nur um Zentimeter, Holzbaur hätte keine Chance gehabt. Die Friedrichshafener versuchten ihrerseits, mit Kombinationsspiel oder über die Flügel gefährliche Angriffe zu lancieren. Sie spielten jedoch zu langsam nach vorn. Sofort gingen die Gäste mit zwei Mann auf den Ballführenden und machten die Räume eng. Dennoch gab es zwei gute Möglichkeiten, doch die vielbeinige Mietinger Abwehr ließ sich nicht überraschen.

Kurz nach Wiederanpfiff, als über die Flügel gespielt wurde, wurde es gefährlich vor dem Mietinger Tor. Eine Hereingabe von Denis Niki verpasste Eugen Strom um Zentimeter. Dennoch blieb es schwer, gegen die Fünferkette und den dicht davorstehenden Abwehrspielern durchzukommen. Eine Option: mit Kurzpassspiel und mehr Bewegung im Angriff. So aber verfolgten die Gäste ihre Taktik konsequent weiter, waren bei ihren Kontern nur schwer zu halten. Aber das Spiel lief weiterhin nur in Richtung Mietinger Tor, obwohl die Raumdeckung und das ständige Abwehren Kraft kostete.

Die technischen Mängel der Gäste wurden immer deutlicher, sie boten dem VfB Torchancen. In der 63. Minute kam Pascal Booch in aussichtsreicher Position im Strafraum an den Ball, traf ihn aber nicht richtig. Bei einer Flanke vergab Eugen Strom per Kopf. Wenige Meter vor dem Tor wurde ein Schuss von Sascha Hohmann abgeblockt, auch im zweiten Anlauf war wieder ein Fuß dazwischen. Die letzte Minute war angebrochen, Freistoß kurz hinter der Mittellinie. Nico Weissenbacher schlug den Ball in den Mietinger Strafraum. Aus dem Pulk heraus erzielte Sascha Hohmann im Durcheinander der Gästeabwehr das siegbringende 1:0.

„Der Sieg war aufgrund der starken zweiten Halbzeit verdient. Auch war ausschlaggebend, dass die Mannschaft bis zur letzten Minute nicht aufgab. Aus den vergangenen sieben Spielen haben wir sechs Mal zu Null gespielt. Das sagt viel aus“, so VfB-Trainer Christian Wucherer. „Die erste Halbzeit ist unser Konzept aufgegangen. Der Sieg des VfB ist aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Wir haben eine Top-Mannschaft der Liga bis eine Minute vor Ende gefordert“, sagte der Mietinger Trainer Reiner Voltenauer. – Tor: 1:0 (89.) Hohmann. – Schiedsrichter: Küchler. – Zuschauer: 300.

VfB Friedrichshafen Holzbauer, Heimgartner, Metzler, U. Tuncay, Strom, N. Di Leo, Hohmann, Nikic, Weissenbacher, Booch (76. Genua), Schmitz.

Fanfahrt nach Ochsenhausen

Für das letzte Punktspiel des Jahres in der Fußball-Landesliga hat der VfB Friedrichshafen einen Bus gechartert. Für zehn Euro können maximal 30 Schlachtenbummler den zuletzt sehr erfolgreichen Verein begleiten. Interessierte können sich unter: vfnfn.fussball@gmx.de bewerben. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", meint Ko-Trainer Giovanni Rizzo. (heh)