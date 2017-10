Regionalsport See Ost Sabrina Schmid reitet mit Pferd Q-Tipp auf Rang drei

Spannend bis zur letzten Minute war die Baden-Württembergische Meisterschaft im Vierkampf. Bronze geht an Sabrina Schmid mit Pferd Q-Tipp.

Bis zur letzten Minute war die Baden-Württembergische Meisterschaft im Vierkampf, die am vergangenen Wochenende in Herbertingen ausgetragen wurde, knapp geblieben. Mit einem flüssigen Ritt setze sich Sabrina Schmid beim A**-Springen auf ihrem Pferd Q-Tipp an die Spitze. Die Richter vergaben die Wertnote 7,8. Das bedeutete für die Krumbacher Reiterin, die schon morgens bei der A**-Dressur ungeschlagen blieb, den dritten Platz in der Baden-Württembergischen Meisterschaft im A-Vierkampf. Am Vortag hatten die Teilnehmer einen 3000-Meter-Cross-Lauf und 50-Meter-Freistil-Schwimmen absolviert. Anika Kalbrecht aus Wangen überzeugte mit guten Leistungen beim 1500-Meter-Cross-Lauf und beim Schwimmen ebenso wie in der E-Dressur und beim E-Springen und gewann das Championat im E-Vierkampf. Nicole Zuber aus Krumbach wurde in diesem Wettbewerb Sechste. Bild: Karin Schütrumpf