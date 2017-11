Regionalsport See Ost SV Kehlen trifft auf Chelsea London

Gruppeneinteilung des MTU Cup ist ausgelost worden für das Fußball-C-Jugendturnier des VfB Friedrichshafen. Am 2. und 3. Dezember ist der europäische Topnachwuchs in der ZF-Arena zu Gast.

Juniorenfußball: Die Würfel sind gefallen, die regionalen Teilnehmer für den MTU-Cup des VfB Friedrichshafen bestimmt. Für die SG Langenargen/Eriskirch, den SV Kehlen, den TuS Immenstaad, die JSG Hege/Nonnenhorn/Bodolz, die SG Fischbach/Schnetzenhausen, dazu die beiden Mannschaften des Ausrichters, und für das MTU Leistungszentrum Friedrichshafen wird der 2. und 3. Dezember ein einmaliges Erlebnis bringen, an das sich die Nachwuchsfußballer Zeit ihres Lebens erinnern werden. Sie wurden ausgewählt, an einem Turnier teilzunehmen, das in Fußballerkreisen auch als die „Champions League der C-Jugend“ bezeichnet worden ist. Zu Recht. Was VfB-Manager Klaus Segelbacher und sein Team, da werden alle Fußballer des VfB Friedrichshafen eingespannt, bei der 15. Ausgabe dieses fußballerischen Leckerbissens den Fans von nah und fern wieder zu bieten haben, sucht seinesgleichen.

Neben Titelverteidiger FC Barcelona (auch dieses Jahr wieder mit zwei Mannschaften vertreten), gehören die englischen Klubs von Chelsea London, Manchester United und Arsenal London zu den Besten der Besten. Aber auch die zukünftigen Stars desAC Mailand, die von Ajax Amsterdam oder Benfica Lissabon können die Zuschauer in der ZF-Arena bewundern. Für die deutschen Vertreter, allen voran der FC Bayern München, Borussia Dortmund oder Schalke 04 wird das Erreichen der Finalspiele erneut ein harter Gang werden.

Und weil Segelbacher & Co. noch jedes Mal ein Sahnehäubchen auf der MTC-Cup-Torte präsentiert haben, gibt es auch 2017 ein besonderes Schmankerl. Keine Mannschaft aus Afrika würzt den Wettbewerb. Auch keine aus dem Nahen Osten wie die vergangenen Jahre. Segelbacher ist stolz darauf, einen weiteren Coup gelandete zu haben und mit Nagaoka Billbord FC zum ersten Mal einen japanischen Vertreter auf dem Rasen in der ZF-Arena präsentieren zu können.

Während am Donnerstag, den 30. November, die letzten Vorbereitungen getroffen werden, steht vor der 15. Ausgabe des prestigeträchtigen Turniers den Fans aus der Region ein ganz besonderes Highlight an. Der „ISDB-Legenden-Cup“ am 1. Dezember von 17.30 bis 20 Uhr. Während sich am Samstag und Sonntag die fußballerische Zukunft von Europa in Form der C-Junioren zum Stelldichein in der ZF-Arena trifft, haben am Freitag die Ehemaligen aus Oberschwaben und Umgebung ihren großen Tag. „Der ISDB-Legenden-Cup soll ein großes Klassentreffen“ (Segelbacher) für die Fußballer aus Oberschwaben und Umgebung werden. Jenen Kickern, die in der Region Bodensee und Allgäu vor Jahren für sportliches Aufsehen gesorgt hatten. Beim FC Wangen, dem VfB Friedrichshafen, in Pfullendorf oder beim FV Ravensburg.

JUniorenfußball

MTU-Cup des VfB Friedrichshafen

Gruppe M

Eintracht Frankfurt, Chelsea London, Altinordu FK Izmir, SV Kehlen, AC Mailand, SG Langenargen/Eriskirch.

Gruppe T

Borussia Dortmund, Arsenal London, VfB Friedrichshafen, Ajax Amsterdam, TuS Immenstaad, Schalke 04.

Gruppe U

FC Bayern München, Manchester United, Nagaoka Billbord FC, HSG Hege/Nonnenhorn/Bodolz, FC Barcelona "Grana", VfB Friedrichshafen II.

Gruppe 17

SG Fischbach/Schnetzenhausen, FC Barcelona "Blau", Benfica Lissabon, MTU LZ Friedrichshafen, Dinamo Zagreb.