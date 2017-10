Regionalsport See Ost SV Kehlen empfängt Tabellennachbarn SV Ochsenhausen

Ochsenhausen arbeitet sich stetig nach vorn. SVK muss nach einem Dämpfer wieder Gas geben.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – SV Ochsenhausen (Samstag, 15.00 Uhr). – Beim Gastspiel des SV Ochsenhausen an der Schussen treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander: Kehlen geht als Siebter in diese Partie, der Gast liegt mit nur einem Punkt Rückstand hinter dem SV Keheln.

Dabei wartet der SV Ochsenhausen mit einem richtigen Lauf auf: Aus den vergangenen fünf Spielen erzielte das Team von Spielertrainer Oliver Wild 13 Punkte. Am vergangenen Samstag wurde der FV Weiler mit einem deutlichen Ergebnis von 1:5 regelrecht vom Platz gefegt. Nach den Startschwierigkeiten zu Saisonbeginn hat sich der SVO ins Mittelfeld der Tabelle nach vorn gearbeitet. Kontinuität ist in Ochsenhausen angesagt: Wild verfügt über ein eingespieltes Team, welches zu Saisonbeginn nur wenige Veränderungen erfahren hat. Der Abgang von Torjäger Dardan Morina scheint nun verarbeitet worden zu sein. Für die Produktion in vorderster Linie sind nun die Stürmer Michael Wild, der Bruder des Spielertrainers, und Konrad Licht (je sechs Tore) verantwortlich.

Für Kehlen ging am vergangenen Wochenende eine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen zu Ende. Die zwölf Punkte aus diesen Begegnungen haben den SVK in die obere Tabellenhälfte gehievt – die Niederlage in Mietingen ist da allerdings ein Dämpfer. Nun gilt es, mit einem Erfolg gegen den SV Ochsenhausen diese Position in der oberen Hälfte abzusichern. Allerdings wird dazu eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel in der vergangenen Woche erforderlich sein. SVO-Spielertrainer Wild beobachtete den SVK und sah dabei, dass die Fußballer aus dem Schussental sich gegen einen sehr engagierten und lauffreudigen Gegner ziemlich schwer getan haben. So unglücklich die Niederlage am Ende zustande gekommen ist: Nur ein sehr starker Serkan Ünal im SVK-Tor verhinderte, dass das Spiel vorzeitig zu ungunsten des SV Kehlen entschieden worden war. Daher muss der SV Kehlen wieder zur gewohnten Form zurückfinden, um das Tagesziel dann auch zu erreichen.