Regionalsport See Ost SG Argental startet Aufholjagd zu spät

Nachdem die Landesliga-Handballerinnen die ersten zwanzig Minuten des Derbys gegen die MTG Wangen komplett verschlafen hatten, starteten sie zwar eine rasante Aufholjagd, diese wurde aber nicht belohnt.

Handball-Landesliga, Frauen: SG Argental – MTG Wangen 29:32 (12:18). – (ton) Nachdem die Gastgeberinnen die ersten zwanzig Minuten des Derbys komplett verschlafen hatten, starteten sie zwar eine rasante Aufholjagd, diese wurde aber nicht belohnt.

Den deutlich besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus dem Allgäu. Ihnen war von Anfang an anzumerken, dass sie heiß auf die zwei Punkte sind. Argental dagegen startete wie in den vergangenen Partien zu unsicher. Bälle wurden hergeschenkt, es wurde zu ungenau auf das Tor geworfen und in der Abwehr machte es die SGA den Gästen zu einfach. So konnte sich Wangen bereits nach elf Minuten auf 9:4 absetzen. Diese Phase hielt bis zur zur 17. Minute an. Dann fand Argental besser ins Spiel und kam durch einige Tore in Folge wieder auf 10:12 heran. Der Aufschwung hielt nicht lange an, Wangen zog wieder auf 15:10 davon. Bis zur Halbzeitpause rannte die SGA diesem Rückstand hinterher.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste sogar auf 21:12 und 23:15. Dann erst packte die SGA ihr Kämpferherz aus und zeigte, dass Wangen sehr wohl schlagbar wäre. Als Argental anfing, schnell zu spielen und die zweite Welle zu nutzen, überrannte es Wangen. Bis zur 54. Minute kämpften sich die Gastgeberinnen auf zwei Tore heran 27:29. Beim anschließenden Konter fand der Ball den Weg nicht ins Wangener Tor, das wäre der Anschlusstreffer gewesen. Diese Chance nutzten die Gäste und erhöhte wieder auf 30:27. Janina Hirscher traf im Anschluss durch die zweite Welle zum 28:30. Den Gegenangriff konnte die SGA nicht abwehren, so war Wangen wieder drei Tore vorn (31:28). Dalin Kozok brachte Argental durch einen 7-Meter wieder auf zwei Tore heran, worauf Wangen die letzte Auszeit des Spiels nahm. Es war noch eine halbe Minute zu spielen und die SGA versuchte, durch Manndeckung noch einmal den Ball zu bekommen. Aber die Gäste brachten das Leder noch ein letztes Mal im Argentaler Tor unter und besiegelten die Niederlage der SGA, die die dritte Niederlage in Folge einstecken musste. Das Spiel wurde hauptsächlich in der ersten Halbzeit verloren. Wenn ein Team neun Tore zurück liegt, ist es schwierig, diesen Abstand aufzuholen.

SG Argental: König, Krause (beide Tor), Gaschler (4), Summer (5), M. Weber, Kozok (9/7), I. Hirscher (2), J. Hirscher (8), Otto, Liss (1), Endraß, Straub, M. Hirscher, Späth.