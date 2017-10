Regionalsport See Ost SG Argental knapp an der Blamage vorbei

Nach dem verkorksten Spiel zuletzt hat sich die SG Argental viel vorgenommen, wollte unbedingt punkten. Aber die Landesliga-Handballmannschaft hat ihre Leistung erneut nicht abgerufen und schaffte gerade noch in letzter Sekunde den Siegtreffer.

Handball-Landesliga, Frauen: SC Lehr II – SG Argental 24:25 (8:11). – (ton) Nach dem verkorksten Spiel zuletzt hat sich die SG viel vorgenommen, wollte unbedingt punkten. Aber die Mannschaft rief ihre Leistung erneut nicht ab und schaffte gerade noch letzter Sekunde den Siegtreffer.

Die SGA startete relativ gut. Nach sieben Minuten führtensie 4:2, Lehr nahm die erste Auszeit. Die Abwehr stand gut, nur im Angriff wurde teilweise zu unsauber gespielt, die Lücken nicht konsequent genutzt. Erneut wurden zu viele Torchancen vergeben, auch zwei Siebenmeter fanden nicht den Weg ins Tor. Deshalb konnten sich die Argentalerinnen nicht deutlich genug absetzen.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Hausherrinnen, nach drei Minuten warfen sie das 12:13. Zwei Tore in Folge von Tamara Gaschler und Janina Hirscher sorgten wieder für den alten Abstand (12:15), nicht lange. Den Gastgeberinnen gelang immer wieder der Anschluss, doch nie der Ausgleich. Die Gäste waren in dieser heißen Phase zu unkonzentrierte und fabrizierten zu viele technische Fehler, sodass Lehr fünf Minuten wieder dran war (22:23). Diesmal schafften es die SGA nicht, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Lehr hatte die Chance zum Ausgleich. Diese nutzte es gerne und glich zweiten Mal in der Partie aus (1:1, 23:23). SGA-Coach Bittenbinder nahm eine Auszeit, stimmte die Spielerinnen auf die spannenden letzten Minuten ein. Im darauffolgenden Angriff traf Annika Duttle zum 24:23, den Gegenangriff konnte Argental nicht abwehren (24:24, 59. Minute). Die Heimmannschaft schnupperte schon am ersten Saisonpunkt. Zwei Sekunden vor Schluss machte ihnen Janina Hirscher einen Strich durch die Rechnung und traf nach einer Einzelaktion zum 25:24.

Die Erleichterung über den knappen Sieg war groß und doch konnte sich die SG nicht so richtig freuen, da sie nicht die Leistung abgerufen und sich das Leben selbst schwer gemacht hatte.

SG Argental: Krause, König (beide Tor), Gaschler (5), Summer (2), Kozok (5), Hirscher, Duttle (4/1), I. Hirscher (2), J. Hirscher (4), Bittner (1), Otto, Liss, Endraß (2), Straub.