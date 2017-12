Regionalsport See Ost Ringer: "Die Form stimmt" für Cross-EM

Regionalsport See Ost

Richard Ringer und Freundin Nada Ina Pauer starten in Samorin/Slowakei. Mit gutem Gefühl und ehrgeizigen Zielen gehen sie ins Rennen.

Leichtathletik: Am Wochenende wird es ernst für Richard Ringer und seine Freundin Nada Ina Pauer. Beide stehen am zweiten Adventssonntag vor der größten Herausforderung des Jahres: Den Cross-Europameisterschaften in Samorin/Slowakei.

„Ich fliege von Zürich nach Wien, von dort werden wir mit Shuttle-Bussen nach Samorin gebracht, es liegt nur etwa 100 Kilometer entfernt“, berichtet Ringer, der auch sonst Grünes Licht gibt. „Die Form stimmt, keine Verletzung, keine Erkrankung“. Nada Pauer ist bereits früher angereist, ihre Heimat ist Wien und sie startet erstmals international für Österreich.

Richard Ringer, der bisher drei internationale Medaillen für Deutschland und den VfB LC Friedrichshafen gewinnen konnte, möchte gern das Quartett voll machen. „Ich rechne mich zu den zehn Läufern, die weit vorn landen können, und ich bin in diesem Kreis meist einer der wenigen weißen Athleten. Für die Türkei, Belgien, Frankreich und auch die skandinavischen Länder starten meist „eingebürgerte Äthiopier, Kenianer oder Nordafrikaner. Bei meiner Teilnahme 2013 war ich Siebter, diesmal soll es auf jeden Fall weiter nach vorn gehen.“

Die Crossgala von Tilburg vor zwei Wochen war ein „Gradmesser für die Cross-EM“, sagte der leitende Bundestrainer Thomas Dreißigacker. Deswegen kann Richard Ringer nach seinem zweiten Platz dort hinter dem Schweden Napoleon Solomon – auf den er auch am Sonntag treffen wird, genauso wie auf Titelverteidiger Aras Kaya (Türkei) – mit gutem Gefühl und ehrgeizigen Zielen ins Rennen gehen. „Ich glaube auch, dass sich Richard weit vorn einordnen kann. Ob es für eine Medaille reicht, ist auch davon abhängig, ob er gut durch kommt“, meint Dreißigacker.

Tagesform, Rennverlauf und vor allem die Streckenbeschaffenheit sind weitere Kriterien. Die Königsdisziplin der Männer über 10 180 Meter wird zum Abschluss ausgetragen, da könnte die Piste nach den zahlreichen Läufen der anderen Klassen schon ramponiert sein. Rückenwind bekommt er durch die Teilnahme seiner Freundin Nada Ina Pauer, denn es ist der erste gemeinsame internationale Start des Paares aus Meersburg. Nada Pauer wird um 11.15 Uhr ins Rennen gehen, die Entscheidung der Männer wird um 11.55 gestartet.