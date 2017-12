Regionalsport See Ost Richtung Klassenerhalt soll es gehen für den VfB Friedrichshafen

VfB Friedrichshafen spielt am Sonntag seine letzte Partie 2017 gegen die BSpf. Neusatz. Das Badmintonteam braucht Punkte für den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

2. Badminton-Bundesliga: VfB Friedrichshafen – BSpf. Neusatz (Sonntag, 13 Uhr, VfB-Sporthalle, Teuringerstr. Friedrichshafen). – Zum Rückrundenauftakt gibt es ein Wiedersehen mit dem Bspf. Neusatz. Gegen eben diesen Gegner hatte der VfB vor drei Wochen die Hinrunde in einem hart umkämpften Spiel mit einem 5:2-Sieg beenden können. Das Ergebnis fiel am Ende deshalb recht deutlich aus, weil drei Spiele im fünften Satz zu Gunsten der Friedrichshafener entschieden werden konnten. Gute Voraussetzungen also für spannende Duelle mit einem hoffentlich auch diesmal glücklicheren Ende für die Gastgeber. Im Kampf gegen den direkten Konkurrenten wäre dies ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Man darf gespannt sein, ob der Bspf. Neusatz mit seinen zwei Topspielern aus Estland an den See kommt.

Momentan liegt der VfB Friedrichshafen in der Tabelle auf dem siebten Platz. Neusatz ist das Schlusslicht der Liga, hat allerdings nur drei Punkte Rückstand auf den VfB. Der möchte mit zahlreicher und lautstarker Unterstützung der Fans die VfB-Sporthalle in einen Hexenkessel verwandeln, für hoffentlich spannende, hochklassige und erfolgreiche Spiele.