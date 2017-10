Regionalsport See Ost Richtig miese Stimmung bei den Towerstars

Die Ravensburg Towerstars hinken den Erwartungen hinterher. Zu viele unnötige Strafzeiten und mangelnde Defensivdisziplin beim Tabellenzwölften der Eishockey-DEL-2.

Eishockey-DEL-2: Nach vier Wochen Hauptrunde rangieren die Ravensburg Towerstars auf Rang 12 der Tabelle, magere acht Punkte und ein negatives Verhältnis von zehn Toren stehen zu Buche. Berücksichtigt man, dass die Klubs der oberen Tabellenhälfte zum Teil zwei Spiele weniger absolviert haben, wird die Zwischenbilanz nicht besser. Dass es bei der unsäglichen Verletzungsmisere schwer werden würde, gegen Top-Teams wie Frankfurt oder Bietigheim zu siegen, war noch zu akzeptieren. Aber das vergangene Wochenende mit elf Gegentoren und null Punkten gegen Bayreuth und die Lausitzer Füchse sorgte im Ravensburger Lager dann doch für richtig miese Stimmung.

„Schon am Freitag waren wir defensiv schlecht und wollten das am Sonntag in eigener Halle klar besser machen“, haderte Trainer Jiri Ehrenberger mit dem 3:5 gegen Weißwasser und ergänzte: „Meiner Meinung nach haben wir die erste Hälfte klar kontrolliert.“ Verärgert war der Coach auch über die Strafzeiten, die seine Spieler nach dem vermeintlich sicheren 3:1 in letztlich spielentscheidende Bedrängnis gebracht hatten: „Wir hatten vier komplette Reihen und wollten im Spiel ‚5 gegen 5’ viel Druck machen. Doch mit der Disziplinlosigkeit haben wir uns mal wieder selbst ein Bein gestellt.“

In der derzeitigen Erfolgslosigkeit zeigt sich auch, dass sich im Ravensburger Team noch immer keine Führungsspieler mit Konstanz und Stabilität herauskristallisiert haben. Zwar gibt es den einen oder anderen Akteur, der sich mehrfach in die Scorerstatistik eintragen konnte. Punkte brachte das den Towerstars aber meist keine. Zu viele Chancen bleiben ungenutzt, das Selbstvertrauen bekommt Kratzer und damit werden die Oberschwaben anfällig für Fehler und falsche Entscheidungen.

Einfach ist dies gerade nicht für die beiden Ravensburger Torhüter Jonas Langmann und Jimmy Hertel. Letzterer wurde am Freitag schon nach 57 Sekunden ausgewechselt, nachdem seine Vorderleute zweimal die Nachschüsse nicht weggeräumt hatten und ernüchternd 0:2 zurücklag. Den Wechsel sah Trainer Jiri Ehrenberger als Zeichen an die Mannschaft. Ein Zeichen für Hertel war, dass Ehrenberger ihm zwei Tage später in eigener Halle wieder das Vertrauen schenkte. „Das sind Situationen, die Torhüter im Profi-Berufsleben meistern müssen“, sagte der Coach. Dass sich Hertel von der defensiven Unsicherheit der Vorderleute anstecken ließ, war freilich unglücklich. „Jimmy hat sicherlich schon bessere Spiele gemacht, aber einem jungen Torhüter muss man eben auch mal Geduld entgegenbringen“, ergänzte Ehrenberger.

Die Towerstars werden die Tage bis zum Spiel in Dresden jetzt nutzen müssen, den Kopf frei zu bekommen. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, dass sich die Ravensburger dem Druck in den nächsten zwei Wochen nicht vor eigenem Publikum stellen müssen.