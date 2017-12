Regionalsport See Ost Richard Ringer wird Zwölfter bei der Cross-EM

Kein Schlechtes Rennen im slowakischen Samorin abgeliefert, sein zweitbestes deutsches Ergebnis überhaupt. Nada Ina Pauer vom VfB LC Friedrichshafen läuft auf Rang 58.

Leichtathletik: Es war nicht ganz das Wunschergebnis, aber ein schlechtes Rennen war es auch nicht: Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen) hat am Sonntagmittag bei den Cross-Europameisterschaften im slowakischen Samorin den zwölften Platz belegt.

„Ich habe versucht, an der Spitze dranzubleiben, das ist mir auch bis zur Hälfte des Rennens ganz gut gelungen. Dann konnte ich allerdings das enorme Tempo des Führungstrios nicht mitgehen, das von Runde zu Rund schneller wurde.“ Ich hatte selbst Kilometerzeiten von knapp unter drei Minuten, das entspricht meinem Trainingsstand im Dezember und der gegenwärtigen Form“, analysierte Ringer nach dem Rennen. Er bestritt als einziger deutscher Athlet der Männerklasse dieses Rennen. Platz zwölf ist übrigens das zweitbeste Ergebnis eines Deutschen bei einer Cross-EM, nur Ringer selbst war vor vier Jahren als Siebter schon einmal besser platziert gewesen.

Es war sonnig, aber sehr kalt und windig, die Strecke war top und sehr schnell, das erklärt auch die Zeit des Siegers Kaan Kigen Özbilen. Der für die Türkei startende Kenianer und Marathon-Europarekordler benötigte für die 10 180 Meter lange Strecke bärenstarke 29:45 Minuten. Wohlgemerkt, nicht auf der Bahn, sondern im Gelände mit Anstiegen, Hindernissen und Sandpassagen. Silber holte mit Adel Mechaal (29:54 min) ein guter Bekannter. Der Spanier hatte Ringer bei der Europameisterschaft in Amsterdam (2016) bei Zeitgleichheit Silber weggeschnappt und gewann bei den Halleneuropameisterschaften in Belgrad 2017 Gold über 3000 Meter vor Henrik Ingebrigtsen (Norwegen) und Richard Ringer. Bronze ging in Samorin an den britischen Olympia-Sechsten über 5000 Meter Andrew Butchart.

Ringers Freundin Nada Ina Pauer (VfB LC Friedrichshafen) musste sich in einem Klassefeld über 8160 Meter nicht verstecken: Sie kam in 29:06 Minuten auf Rang 58 und hielt den Rückstand auf die Spitze mit etwa zwei Minuten sehr moderat. Siegerin Yasemin Can (26:48), eine ebenfalls für die Türkei startende Kenianerin, hat über 10 000 Meter eine Bestzeit von 30:26,41 Minuten.