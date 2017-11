Regionalsport See Ost Richard Ringer starker Zweiter in Tilburg

Crossgala in Tilburg bringt dem Läufer des VfB LC Friedrichshafen wohl die EM-Nominierung. Trotz Erkältung läuft der Unteruhldinger die 10,3 Kilometer in 31:46 Minuten.

Leichtathletik: Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen) hat am Sonntag bei der traditionell top-besetzten Crossgala im niederländischen Tilburg eindrucksvoll Platz zwei erkämpft und kann deshalb fest mit der Nominierung für die Cross-EM in Samorin (in der Slowakei am 10. Dezember) rechnen.

Auf dem kräftezehrenden Geläuf bestritt Richard Ringer gegen starke internationale Mitbewerber ein kontrolliertes Rennen. Die durch aufgeweichte Sandpassagen, künstliche Hindernisse und leichte Anstiege koordinativ höchst anspruchsvolle 10,3-Kilometer-Rasenstrecke durcheilte der 28-Jährige in 31:46 Minuten. Nach dem Start zunächst in Führung liegend und vorübergehend auf dem Bronzerang positioniert, spurtete der mehrfache Deutsche Meister vom Bodensee als viel umjubelter Zweiter ins Ziel.

Sieger Napoleon Solomon (Schweden; 31:40 min) löste sich schon nach zwei Kilometern von den Verfolgern und hatte zwischenzeitlich einen Vorsprung von mehr als 20 Sekunden. „Er war einfach zu stark. Er ist förmlich über die Strecke geflogen. Da ich in der letzten Runde noch einiges an Boden gut machen konnte, im Ziel waren es nur noch sechs Sekunden Rückstand, denke ich schon, dass bei der Cross-EM mit mir zu rechnen ist“, erklärte der Unteruhldinger Läufer. Platz drei mit weiteren sechs Sekunden Abstand erreichte der aus Marokko stammende Marathonspezialist Khalid Choukoud.

Nach einem dreieinhalb wöchigen Trainingslager in Südafrika und seinem Sieg am vergangenen Wochenende in Salzburg (wir berichteten) zeigte Ringer innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal eine überzeugende Leistung im Gelände.

Triefende Nase, aber lockere Beine

„Nach Salzburg habe ich mir leider eine leichte Erkältung zugezogen, von daher war ich nicht sicher, wie es laufen würde. Aber von den Beinen her hat es sich richtig gut angefühlt“, sagte der Schützling von Eckhardt Sperlich. Bei den kontinentalen Querfeldein-Titelkämpfen in zwei Wochen in der Donaustadt südöstlich von Bratislava gilt sein siebter Platz aus dem Jahr 2013 als Richtwert – Richard Ringer selbst hatte schon vor dem Tilburger Edelmetall zum EM-Ziel erklärt. Hindernisläufer Fabian Clarkson (SCC Berlin; 32:46 min) kämpfte wacker und hielt sich als Zwölfter achtbar, hatte aber bereits eine Minute Rückstand auf Ringer. Der Deutsche Halbmarathon-Meister Philipp Baar (ART Düsseldorf; 32:57 min) belegte Platz 17. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner heutigen Leistung und freue mich schon auf die Cross-EM in Samorin“, erklärte Ringer nach der Siegerehrung.

Weisser und Fischer überzeugen

Richard Ringer hat sich am Sonntag mit dem zweiten Platz bei der Crossgala in Tilburg souverän für die Cross-EM in der Slowakei (10. Dezember) qualifiziert. Beim Cross in Darmstadt, der fast gleichzeitig ausgetragen worden war, ist das keinem weiteren Läufer des VfB LC Friedrichshafen gelungen. Am dichtesten dran war Patrick Weisser auf der 6600 Meter langen Strecke der U-20-Jugend. Als Achter der nationalen Wertung lief er nur um zwei Plätze an der Nominierung für dieDLV-Crossmannschaft vorbei. Auch Niklas Fischer zeigte sich stark verbessert und lief im Cross-Sprint über 600 Meter im ersten Lauf auf Platz drei und im zweiten Wettbewerb auf Platz neun. Katrin Reischmann, Moritz Grillmeier, Manuel Jäger und Robin Nitzer konnten in Darmstadt ihr derzeitiges Leistungspotenzial nicht abrufen und landeten in ihren Läufen jeweils auf mittleren und hinteren Rängen.