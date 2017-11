Regionalsport See Ost Remis in der Ravensburger Kuppelnauhalle

31:31 zwischen dem TSB Ravensburg und der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Am ende hat das ausgeglichene Handball-Landesligaderby keinen Sieger.

Handball-Landesliga: TSB Ravensburg – HSG Friedrichshafen-Fischbach 31:31 (16:16). – Das Landesligaderby zwischen Friedrichshafen und den Rams fand am Samstagabend keinen Sieger. In einer torreichen Partie zeigte vor allem TSB-Shooter Simon Schmiedel sein können, war mit 13 Treffern bester Torschütze des Abends. Über die gesamte Partie hinweg blieb es eine Begegnung auf Augenhöhe, in der sich keine Mannschaft abgesetzt hatte.

Die Gäste erwischten den besseren Start, führten nach dem Treffer durch Felix Eckmann mit 4:2 (6. Minute). Es folgten einige Minuten ohne Tore, ehe Ravensburg dreimal in Folge einnetzte und das erste Mal in Führung ging (5:4; 12.). Die HSG tat sich vor allem in der Abwehr schwer, fand wenig Zugriff. Immer wieder kamen die Gastgeber zu einfachen Toren. Auch eine Auszeit seitens der HSG brachte keine Stabilität. „Wir haben es heute nicht geschafft, aus unserer spielerischen Überlegenheit Kapital zu schlagen. Ravensburg hat sich diesen Punkt verdient“, fasstHSG-Coach Stephan Kummer zusammen. In der 20. Minute führte Ravensburg erstmals mit zwei Treffern. Doch lange hielt sie nicht. HSG-Mittelmann Janik Weisner zeigte von der Siebenmeterlinie keine Nerven, sorgte für den erneuten Ausgleich (13:13; 25.). Bis zur Halbzeitpause schaffte es Ravensburg nicht, aus einer Überzahlsituation Profit zu schagen. So ging es mit einem gerechten Unentschieden in die Pause.

Gleich nach Wiederanpfiff gelangen dem TSB drei Treffer, ging der wieder in Führung. Doch Markus Schöberl brachte seine HSG nach drei Treffern erneut in Front. Es blieb ein Auf und Ab. Die eine Mannschaft legte vor, die andere zog nach. Bis in die Schlussminuten hinein blieb das Kellerderby ein Duell auf Augenhöhe, welches durch enormen kämpferischen Einsatz beider Seiten geprägt wurde. Drei Minuten vor Schluss brachte Markus Schöberl seine HSG erneut in Führung (31:30; 59.), doch nur wenige Sekunden später schlug Simon Schmiedel noch einmal zu (31:31). Die HSG verlor den Ball und gab den Gastgebern sogar noch die Chance auf den Siegtreffer. Jedoch vergaben die Ravensburger diese letzte Möglichkeit, und mit der Schlusssirene leuchtete ein gerechtes Unentschieden auf der Anzeigetafel auf.

HSG FN-Fischbach: Göser, Heckl (beide Tor), Schöberl (8), Weisner (8/3), Kotnik (6), Westerholt (3), Turnadzic (3/1), Eckmann (1), Pentzlin (1), Nothelfer (1), Dohrn.