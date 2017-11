Regionalsport See Ost Ravensburg erkämpft sich einen Punkt

Sebastian Mähr sichert dank Treffer in der 88. Minute einen Zähler für die Oberschwaben. Nach früher FVR-Führung hat Göppingen Fußball-Oberligaspiel vor der Pause gedreht.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – 1. Göppinger SV 2:2 (1:2). – Im ersten Heimspiel nach dem Rücktritt von Wolfram Eitel hat der FV Ravensburg den lediglich 250 Zuschauern im Wiesental ein packendes Spiel geboten. Ob sie mit dem Punkt zufrieden sein sollten, wussten die Ravensburger nach dominanter zweiter Hälfte nicht. Aufgrund des späten Treffers und einer guten Leistung hoffen die Oberschwaben aber wieder auf erfolgreichere Wochen. Wie angekündigt stand Spielertrainer Steffen Wohlfarth nicht auf dem Rasen, sondern coachte an der Seitenlinie.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Harun Toprak flankte in der zweiten Minute nach Zuspiel von Robert Henning von rechts in die Mitte. Nach einem Zweikampf zwischen Burak Coban und Chris Loser wartete Schiedsrichter Luka Gille ab, ob sich ein Vorteil für den FV Ravensburg ergibt. Dies war nicht der Fall und Gille pfiff zum Entsetzen des GSV Strafstoß – eine Fehlentscheidung, da Coban eher in seinen Gegner hineingesprungen war. Rahman Soyudogru war es egal, sicher verwandelte er zu seinem zehnten Saisontreffer.

Der Torjäger hätte in der Anfangsphase ein zweites Tor nachlegen können. Einen Eckball köpfte Soyudogru drüber, ein Schuss ging neben das Tor. Göppingen kam kaum zu gefährlichen Aktionen. Ein Fallrückzieher von Domenico Botta entschärfte Kevin Kraus mit Mühe. Kurz darauf zappelte der Ball aber im Ravensburger Tor. Domenic Brück und Patrick Stöppler spielten sich auf links durch, Botta traf zum Ausgleich (25. ). Das Spiel auf dem immer tiefer werdenden Rasen verflachte zusehends, ein gepflegtes Passspiel war kaum möglich. Mit der einzigen Chance, die es vor der Pause noch gab, erzielten die Gäste ihren zweiten Treffer. Im Anschluss an einen vermeidbaren Eckball von Kevin Dicklhuber köpfte Nils Staiger aus zentraler Position ein (40.).

Mit Burhan Soyudogru für Burak Coban und frischem Elan startete der FV Ravensburg in den zweiten Abschnitt. Nach zwei Chancen von Burhan hatte in der 53. Minute Rahman Soyudogru die große Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte aber mit einem Kopfball aus kurzer Distanz wie auch mit dem Nachschuss (53.). In der 64. Minute köpfte Burhan Soyudogru eine Flanke von Harun Toprak an den Pfosten. Der FV versuchte den Druck aufrecht zu erhalten, Göppingen lauerte auf Konter. Iurii Kotiukov hätte per Kopf beinahe für die Entscheidung gesorgt (72.).

Für die Ravensburger setzte Burhan Soyudogru einen Freistoß zu hoch an (82.) und selbst als der Göppinger Torspieler Kevin Rombach am Ball vorbeisegelte, vergab Felix Hörger (87.). Eine Minute später war es endlich so weit: Sebastian Mähr nickte eine Flanke des eingewechselten Daniel Hörtkorn zum 2:2 ins Netz. In der Nachspielzeit kam Mähr erneut zum Kopfball, Rombach lenkte den Ball zur Ecke, sodass es beim Remis blieb.

Sein Treffer sei „natürlich eine Erleichterung“ gewesen, sagte Mähr, der zumindest bis zur Winterpause Vertreter von Wohlfarth als Kapitän des FVR bleibt, nach Spielende. Trainer Steffen Wohlfarth sah „zwei ärgerliche Gegentore“, aber auch „ein sehr, sehr gutes Spiel von uns.“ Trainerkollege Giani Coveli meinte, dass sich „der FV den Ausgleich verdient“ habe. „Wir haben ihn uns aber durch viel Leidenschaft und Willen ebenfalls verdient. Wir sind damit zufrieden.“ – Tore: 1:0 (4./Foulstrafstoß) R. Soyudogru, 1:1 (25.) Botta, 1:2 (40.) Staiger, 2:2 (88.) Mähr. – SR: Luka Gille (Kuppenheim). – Zuschauer: 250.

FV Ravensburg: Kraus, Henning (61. Chrobok), Mähr, Altmann, Zimmermann, Hörger, Reiner (83. Hörtkorn), Toprak, Boneberger, Coban (46. B. Soyudogru), R. Soyuodogru.

Ravensburgs Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (10), Steffen Wohlfarth (4), Jona Boneberger (3).

Beste Vorlagengeber: Burak Coban (3), Rahman Soyudogru (3), Steffen Wohlfarth (3).

Die Dauerbrenner: Kevin Kraus (1350), Sebastian Reiner (1197), Felix Hörger (1176 Minuten).