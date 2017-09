Regionalsport See Ost Ravensburg Towerstars wieder mit vier Reihen

Die Ravensburg Towerstars spielen am Freitagabend in Crimmitschau. Am Sonntag kommt der Meister der Eishockey-DEL-2, Frankfurt, ins Eisstadion nach Oberschwaben.

Eishockey-DEL-2: Eispiraten Crimmitschau – Ravensburg Towerstars (heute, 20 Uhr). – Unzufrieden wirkt Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger nicht nach dem Abschlusstraining. Auch die Stimmung im Team scheint vor dem zweiten Saisonwochenende gut und ausgelassen, aber konzentriert. Gute mentale Grundlagen werden die Towerstars dringend benötigen, denn am Wochenende warten die nächsten schweren Aufgaben. Heute reisen die Ravensburger ins sächsische Crimmitschau, am Sonntag gibt der Meister und Titelfavorit Frankfurt zum ersten Mal seine Visitenkarte ab.

Jiri Ehrenberger hält sich, wenig überraschend, mit konkreten taktischen Einschätzungen zu den jeweiligen Gegnern zurück. Dass Crimmitschau nach zwei Spielen als einziges Team der Liga ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze steht, überrascht ihn nicht. „Jedes Team der Liga will eine gute Startphase haben und wirft eine Exraportionen Motivation in den Ring“, betont Ehrenberger. Wichtig wird erneut der Start in die Partie sein, hier mahnt Ehrenberger zur vollen Konzentration. „Diese frühen Gegentreffer und Rückstände müssen wir abstellen“, wiederholt der 62-Jährige in der Pressekonferenz nach dem Donnerstagstraining.

Ein zäher Start in die Partie wäre auch gegen die Löwen Frankfurt Halle alles andere als optimal. Der Meister wartet mit einer hochdotierten Offensive auf. Elf Tore hat das Team von Trainer Paul Gardner bereits erzielt. Gegen dieses werden auch die Fans und die Heimatmosphäre eine wichtige Rolle spielen. Stürmer Dennis Reimer, der Ex-Frankfurter: „Man hat schon vergangenen Sonntag gesehen, dass uns die Stimmung spielentscheidend tragen kann. So etwas wäre auch in diesem Top-Spiele wichtig“, betont der 24-Jährige.

In den vergangenen Wochen waren die Towerstars schwer vom Verletzungspech gebeutelt, das konstant angestrebte 4-Reihen-System zuletzt nicht zu realisieren. Jetzt gibt es endlich positive Zeichen aus personeller Sicht. Zwar fällt David Zucker wohl noch zwei bis drei Wochen aus, Brian Roloff konnte, anders als erhofft, noch nicht ins Training einsteigen. Dafür steht Jakub Svoboda vor seinem Comeback. „Er hat jetzt zweimal trainiert und alles sieht gut aus“, sagte Trainer Jiri Ehrenberger. Dieser kann einen weiteren Spieler fürs Wochenende einplanen. Der 25-jährige Slovake Lubor Pokovic absolviert seit Dienstag ein Try-out mit bislang gutem Eindruck. Der 1,90 Meter große Ex-Nationalspieler wird in Crimmitschau in der Defensive auflaufen. Zu einem guten Zeitpunkt, denn Raphael Kapzan war nach einem Muskelbündelriss zwar wieder im Training, ein Einsatz käme aber noch zu früh. „Wir werden jetzt einmal die vier Try-out-Spiele abwarten und entscheiden, ob wir Lubor als fünften Kontingentspieler übernehmen.

Tickets für das Top-Spiel gegen Meister Frankfurt gibt es bei allen bekannten VVK-Stellen, im Fanshop in der Marktstraße und zum jetzigen Zeitpunkt auch noch an der Abendkasse. Beide Spiele am Wochenende werden von www.sprade.tv live übertragen.